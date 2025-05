Novità e trend 43 14

WhatsApp rilascia finalmente un'app per iPad

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 28.5.2025

Dopo 15 anni, Meta sta portando il suo servizio di messaggistica su iPad come app propria. Fino ad ora, chi voleva scrivere via WhatsApp sul tablet di Apple doveva utilizzare la versione web.

«Come, non è ancora successo?» - Chi non possiede un tablet Apple probabilmente avrà una reazione simile alle notizie di Meta: Dopo 15 anni, l'iPad avrà finalmente la sua app di WhatsApp. È ora disponibile nell'App Store.

L'app può essere collegata all'account WhatsApp del tuo smartphone e permette di comunicare in modo criptato tramite il servizio di messaggistica, anche se il telefono non è connesso a internet. Puoi anche utilizzare l'app per iPad per effettuare chiamate video e audio con un massimo di 32 persone, condividere lo schermo e utilizzare le fotocamere del tablet.

WhatsApp funziona anche in split screen.

Fonte: Meta

iPad è stato l'ultimo gap

Era già possibile utilizzare WhatsApp su iPad, ma solo tramite la versione web nel browser. Esistono già applicazioni standalone per Android, macOS e Windows. È possibile collegare fino a quattro dispositivi a un unico account WhatsApp, con il quale i messaggi vengono sincronizzati.

Le applicazioni per iPad in generale non sembrano essere una priorità per Meta. Oltre a WhatsApp, solo Facebook è disponibile come app dedicata, mentre Threads e Instagram non lo sono. Quest'ultimo aspetto è inspiegabile per molti utenti ed è destinato a cambiare presto secondo i rapporti.

