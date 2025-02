Novità e trend 9 4

WhatsApp deve rispettare numerosi obblighi nell'UE

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 19.2.2025

WhatsApp raggiunge più di 45 milioni di utenti in tutta Europa. Questo in teoria qualifica il servizio di messaggistica come "VLOP". Dovrebbe quindi applicare regole severe per proteggere i suoi utenti, altrimenti potrebbe incorrere in multe.

WhatsApp ha superato i 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE. Il servizio di messaggistica potrebbe presto essere classificato come "Very Large Online Platform" (VLOP). Questa classificazione fa parte della legge dell'UE Digital Services Act (DSA) e comporta regole più severe per i grandi servizi online. La decisione se WhatsApp diventerà ufficialmente un VLOP spetta ora alla Commissione Europea.

Perché solo adesso?

In teoria, WhatsApp ha raggiunto da tempo la "massa critica" di utenti. Tuttavia, finora si è trattato soprattutto di chat private e gruppi di chat. Poiché queste ultime sono criptate end-to-end, WhatsApp non può moderare i contenuti. I canali, invece, sono pubblici. È qui che le aziende o i personaggi pubblici possono condividere contenuti con i loro follower. Questi sono disponibili nell'UE da settembre 2023 e la chat con le aziende (ad esempio i servizi di assistenza) da maggio 2018, ma solo in casi specifici e con un consenso esplicito.

Cosa significa questo per WhatsApp?

Una volta che WhatsApp sarà considerato un VLOP, il servizio dovrà adottare misure più complete per moderare i contenuti dei canali. Gli utenti dovranno essere in grado di segnalare più facilmente contenuti, beni o servizi illegali. WhatsApp è inoltre obbligata a implementare meccanismi per rimuovere tali contenuti più rapidamente.

Ci saranno anche regole più severe per la pubblicità sulla piattaforma, soprattutto se rivolta ai bambini. Gli utenti europei avranno inoltre un maggiore controllo sui propri dati e potranno rifiutare i sistemi di raccomandazione mirata e la profilazione. WhatsApp dovrà spiegare alla Commissione Europea come tutto questo avverrà in un rapporto di valutazione dei rischi e in un documento strategico sull'implementazione dei requisiti. Se WhatsApp non riuscirà a rispettare le regole, dovrà essere in grado di fornire una risposta.

Se WhatsApp non rispetterà questi requisiti, potrebbe incorrere in sanzioni fino al 6 percento del fatturato globale annuo di Meta. Questo ammonta a 164,5 miliardi di dollari USA nel 2024, quindi la multa massima sarebbe di 9,87 miliardi, che corrisponde a poco meno di un sesto del profitto netto (62,4 miliardi).

Immagine di copertina: Shutterstock

