Novità e trend 3 1

Watch 5 e Watch Fit 4 Pro: i nuovi indossabili per il fitness di Huawei

Con il nuovo sensore X-TAP, il Huawei Watch 5 registra ancora più dati sulla salute e la versione Pro del Watch Fit 4 può generare un ECG.

Per la prima volta, Huawei offre il Watch in due dimensioni, senza il suffisso del nome. I precedenti smartwatch erano disponibili solo con un diametro di 46 millimetri. La versione più piccola da 42 millimetri è una novità. Mentre il vetro zaffiro protegge il display dai graffi su tutti i modelli, ci sono differenze nel materiale della cassa. A seconda della variante di colore, Huawei utilizza il titanio o due varianti di acciaio inossidabile - 904L o 316L - e offre diversi cinturini.

X-TAP: il nuovo sensore fornisce più dati sulla salute in modo più rapido

In confronto al Watch 4 Pro, i bordi intorno al display da 1,5 pollici della versione da 46 mm sono diventati più stretti, secondo Huawei. Ora misurano 2,2 millimetri invece dei precedenti 3,25 millimetri. Il risultato è un rapporto schermo/corpo dell'80,4 percento. Le cifre per la versione da 42 mm dello smartwatch sono ancora migliori: 1,8 mm e 82,5 percento. In entrambe le dimensioni dell'orologio, il display brilla fino a 3000 nit ed è molto facile da riconoscere alla luce del sole.

La versione da 42 mm del Watch 5 (a sinistra) a confronto con quella da 46 mm.

La grande novità del Huawei Watch 5 è il sensore di salute X-TAP. Si trova sul bordo destro dello smartwatch e integra i sensori sul retro. Il posizionamento del polpastrello dell'altra mano migliora la registrazione di vari dati sulla salute. Ad esempio, la saturazione dell'ossigeno può essere misurata in meno di dieci secondi, il 33 percento in più rispetto al Watch 4. Il sensore X-TAP è posizionato sul bordo destro e integra i sensori sul retro dello smartwatch.

Il sensore X-TAP è sensibile alla pressione. Tra le altre cose, Huawei lo utilizza per avviare un controllo rapido della salute della durata di 1 minuto con un massimo di undici categorie quando si appoggia il dito sul sensore. Puoi anche vedere sul display se hai premuto con troppa o poca forza per ottenere una misurazione utilizzabile. Con il cosiddetto «Health Glance», il Watch 5 registra anche la frequenza cardiaca media, compresa la sua variabilità (come il primo smartwatch), la temperatura della pelle e lo stress, produce un ECG e controlla la rigidità arteriosa. È inoltre possibile effettuare un test di respirazione.

Il sensore X-TAP si trova sul lato al centro, tra la corona rotante e un altro pulsante.

Le varie misurazioni possono essere effettuate anche individualmente con il Watch 5. A causa delle procedure di autorizzazione per i prodotti medici, la misurazione dell'ECG non è disponibile in Svizzera e nel Liechtenstein.

Huawei utilizza anche la sensibilità alla pressione del sensore per controllare piccoli giochi sullo smartwatch.

Oltre 100 sport e lunga durata della batteria

Grazie ai suoi sensori e al GPS integrato, il Huawei Watch 5 tiene traccia di oltre 100 sport diversi. Le novità includono il trail running, l'apnea da 40 metri e il golf. Sono inoltre disponibili l'analisi della corsa, la pianificazione del percorso e, dopo aver scaricato una mappa, la navigazione offline. Lo smartwatch monitora anche il sonno notturno.

Puoi anche chiudere gli anelli con Huawei.

A seconda delle dimensioni, la batteria del Huawei Watch 5 dovrebbe durare tre o quattro giorni e mezzo. In modalità risparmio energetico, che disattiva in particolare le funzioni online, può durare anche sette o undici giorni. Tra l'altro, la funzione eSIM viene disattivata. Huawei aggiunge due funzioni di risparmio energetico al suo orologio.

Huawei aggiunge due gesti al funzionamento del Watch 5 attraverso il touchscreen. Lo smartwatch dovrebbe riconoscere quando due dita si toccano o si sfregano l'una con l'altra. Tuttavia, per ora questo tipo di controllo è possibile solo in alcune app e momenti.

Sono disponibili diversi braccialetti tra cui scegliere.

Il Huawei Watch 5 è compatibile con Android e iOS. Non è necessario uno smartphone Huawei per utilizzare lo smartwatch. È sufficiente installare l'app «Huawei Health».

Prezzo e disponibilità

Il Huawei Watch 5 dovrebbe essere disponibile a breve. A seconda delle dimensioni e del materiale della cassa, costerà tra i 449 e i 649 euro in Germania. Non sono ancora disponibili i prezzi per la Svizzera.

La serie Watch Fit per la prima volta in versione Pro

Mentre per la prima volta non ci sarà una versione Pro del Watch 5, il produttore sta facendo il contrario con la serie Fit. Per la prima volta, infatti, sarà disponibile un modello Pro del Watch Fit 4. Le differenze risiedono nel design e nelle funzioni. Le differenze risiedono nel design e nelle funzioni.

Corona e pulsante sul lato del Watch Fit 4 Pro.

Il Watch Fit 4 Pro è più orientato alle attività all'aperto. La sua struttura è realizzata in titanio anziché in alluminio e il display è protetto da vetro zaffiro anziché da vetro in silicato di alluminio. Tuttavia, entrambi i modelli di Watch Fit hanno un corpo in alluminio. Il display AMOLED da 1,82 pollici del Fit 4 Pro è più luminoso con 3000 nit. Tuttavia, anche i 2000 nit del Watch Fit 4 non sono male. Tuttavia, con i suoi 9,5 mm, è leggermente più spesso della versione Pro (9,3 mm). Tuttavia, entrambi sono più sottili rispetto al loro predecessore di 9,9 mm.

Un nuovo sensore è il barometro per la misurazione dell'altitudine o per gli avvisi meteo in caso di calo di pressione. Inoltre, il Watch Fit 4 amplia la gamma di sport tracciabili includendo tutti gli sport in cui l'altitudine è rilevante, portando il totale a oltre 100. Questo mette il Watch Fit 4 alla pari con la serie Watch GT. Con l'apnea, il golf e il trail running, sono inclusi anche gli sport premium della serie GT Pro.

Huawei offre il Watch Fit 4 Pro con diversi braccialetti.

Huawei «utilizza il nostro miglior GPS» per determinare la sua posizione. Il cosiddetto GPS Sunflower allinea le sue antenne con il satellite più vicino ed è quindi più preciso rispetto alle antenne fisse. I percorsi esterni possono essere visualizzati sul Watch Fit tramite Komoot, ma solo la versione Pro offre mappe a colori. Una novità assoluta è il tracciamento dei percorsi per gli sport acquatici come il surf, la canoa o il nuoto.

Entrambi i modelli offrono la possibilità di visualizzare i percorsi sul Watch Fit tramite Komoot.

Entrambi i modelli offrono un'analisi dello stile di corsa e forniscono consigli di allenamento per migliorare l'equilibrio delle gambe. Registrano diversi dati sulla salute, tra cui una previsione del ciclo attraverso la frequenza cardiaca e la temperatura della pelle. Tuttavia, il Watch Fit 4 monitora solo la variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno. Con TruSense, il Watch Fit 4 Pro ha un sensore migliore ed è in grado di creare un ECG.

I simpatici animaletti si danno da fare sul Watch Fit 4.

Huawei dichiara che la batteria del Watch Fit 4 (Pro) dura fino a sette giorni con un utilizzo tipico. Dovrebbe essere possibile anche un massimo di dieci giorni. La batteria dovrebbe essere completamente carica in 60 minuti utilizzando il disco di ricarica in dotazione.

Prezzo e disponibilità

Il Huawei Watch Fit 4 e Fit 4 Pro dovrebbero essere disponibili a breve. La versione standard costa 169 euro in Germania. Huawei consiglia un prezzo al dettaglio di 279 euro per la versione Pro. Non sono ancora disponibili i prezzi per la Svizzera.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! A 3 persone piace questo articolo