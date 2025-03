Novità e trend 66 20

Warner Bros. conferma il "Disc Red": DVD colpiti tra il 2006 e il 2008

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 10.3.2025

Chiunque stia disfacendo i propri vecchi DVD potrebbe avere una brutta sorpresa: Warner Bros. conferma che alcuni titoli stanno lentamente "marcendo". Una reazione chimica li sta rendendo ingiocabili. Lo studio sta offrendo delle sostituzioni, ma non per tutti i film.

Warner Bros. Home Entertainment ha recentemente confermato che alcuni DVD prodotti tra il 2006 e il 2008 sono affetti da un fenomeno chiamato "disc rot". Questi DVD mostrano segni di decadimento che possono portare al blocco, a problemi o al fallimento completo durante la riproduzione. I dati memorizzati diventano semplicemente illeggibili a causa di cambiamenti chimici o fisici.

Il problema è stato notato per la prima volta nel 2006.

Il problema è stato notato per la prima volta da collezionisti e appassionati di cinema che hanno segnalato che i loro DVD smettevano improvvisamente di funzionare anche se erano stati conservati e curati correttamente. Chris Bumbray, caporedattore del sito di notizie e recensioni cinematografiche JoBlo, ha descritto la sua esperienza con diversi DVD danneggiati che hanno semplicemente smesso di funzionare dopo circa un'ora di riproduzione.

Come sta rispondendo Warner Bros. e quali sono i titoli interessati?

Warner Bros. ha risposto ai reclami e sta offrendo la sostituzione dei DVD interessati, a condizione che i titoli siano ancora in produzione e i diritti non siano scaduti. Nei casi in cui i titoli originali non siano più disponibili, ai consumatori verrà offerto uno scambio con un titolo equivalente. Purtroppo, alcuni DVD probabilmente non sono più disponibili o i diritti sono detenuti da altre società. Se hai bisogno di assistenza, contatta il servizio clienti Warner Bros. all'indirizzo whv@wbd.com.

Si dice che anche i DVD di Batman della serie animata cult siano stati colpiti. Finora non ho notato alcun danno ai miei DVD.

Fonte: Kim Muntinga

Il problema riguarda una vasta gamma di titoli, tra cui film classici di Hollywood come "2001: Odissea nello spazio" di Stanley Kubrick, "Blade Runner" di Ridley Scott e serie televisive popolari come "Animaniacs", "Looney Tunes Collections" e "Batman: The Animated Series". Warner Bros. sta cercando di alleviare la rabbia dei clienti. Tuttavia, alcune collezioni di DVD potrebbero avere delle lacune significative a causa di questi problemi.

Se sei un collezionista o un appassionato di cinema, dovresti controllare i tuoi DVD Warner Bros. dal 2006 al 2008 per assicurarti che non siano affetti da "Disc Rot". Warner Bros. ha assicurato che sta lavorando attivamente per sostituire i dischi interessati e migliorare il servizio clienti.

Come si verifica il "Disc Rot"?

Il "Disc Rot" è causato da diversi fattori che danneggiano lo strato metallico e la struttura del disco. Una causa comune è la corrosione dello strato metallico. I CD e i DVD hanno uno strato di alluminio riflettente che può ossidarsi a causa dell'umidità e dell'ossigeno. Questo provoca la comparsa di macchie scure o buchi che il laser non è più in grado di leggere.

La decomposizione dello strato metallico e della struttura del disco.

Anche la decomposizione dell'adesivo gioca un ruolo importante. Questo tiene uniti gli strati del disco, ma con il tempo può diventare fragile. Questo fa sì che gli strati si allentino o che l'umidità penetri, distruggendo i dati. I raggi UV e le variazioni di temperatura accelerano il deterioramento. L'esposizione ai raggi solari rende il policarbonato fragile, mentre i forti sbalzi di temperatura favoriscono la formazione di sottili crepe attraverso le quali possono penetrare l'aria e l'umidità.

Una conservazione e una manipolazione scorrette aggravano il problema. Graffi, impronte digitali o elevata umidità possono accelerare il deterioramento. I dischi non protetti in ambienti umidi sono particolarmente problematici. Infine, la qualità della produzione influisce sulla durata. I primi CD degli anni '80 e '90 sono particolarmente suscettibili, in quanto all'epoca si utilizzavano materiali meno resistenti. In linea generale, questo fenomeno è particolarmente diffuso.

In generale, questo fenomeno può verificarsi con tutti i dischi. Nel caso dei DVD di Warner Bros. dal 2006 al 2008, gli esperti sospettano che questi problemi siano dovuti a errori nel processo di produzione. Secondo ArsTechnica, esiste una teoria secondo cui tutti i dischi difettosi potrebbero provenire da un unico stabilimento di produzione in Pennsylvania. Si dice che i materiali e i costi di produzione siano stati tagliati lì, il che potrebbe aver portato a dischi di qualità inferiore.

Come posso riconoscere il "Disc Red"?

Il "marciume del disco" spesso passa inosservato per molto tempo, poiché il deterioramento è graduale. Tuttavia, i primi segni sono visibili a occhio nudo. Si tratta di macchie marroni o aree trasparenti che indicano uno strato metallico danneggiato o dissolto. La luce può trasparire attraverso queste macchie, il che è un segno sicuro di perdita di dati. In alcuni casi si tratta solo di piccoli punti, mentre in altri casi interessano aree più ampie del disco.

L'utente rggkjg1 del forum Animesuperhero mostra il suo DVD danneggiato di Superman Ultimate Collector's Edition.

Fonte: rggkjg1 / Animesuperhero-Forum

A volte compaiono anche motivi irregolari che ricordano bolle o punti di corrosione. Questi possono essere distribuiti su tutto il disco o concentrati in alcune aree. In entrambi i casi, significa che la decomposizione chimica è già in fase avanzata.

Oltre ai segni visivi, il "disco rosso" può essere notato anche da errori durante la riproduzione. Il disco potrebbe bloccarsi in alcuni punti, l'unità potrebbe impiegare un tempo insolitamente lungo per leggere o potrebbero verificarsi errori di lettura inaspettati. Se il danno è abbastanza avanzato, il disco può diventare completamente illeggibile.

Immagine di copertina: Kim Muntinga

