Novità e trend 24

VPN gratuita nel browser: Vivaldi e Proton collaborano

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 28.3.2025

Lo sviluppatore norvegese di browser Vivaldi Technologies ha stretto una collaborazione con il fornitore svizzero di VPN Proton. Il loro obiettivo: maggiore protezione della privacy senza grandi sforzi.

I servizi VPN rendono anonimo il tuo comportamento di navigazione su internet e rendono accessibili i contenuti geo-bloccati. Possono essere utilizzati per aggirare i regimi autoritari o per evitare il tracciamento degli annunci pubblicitari. L'integrazione di Proton VPN in Vivaldi dovrebbe rendere il servizio ancora più facile da usare.

VPN gratuita con poche funzioni

Nel blog post che annuncia la partnership, Vivaldi sottolinea che il servizio VPN è ora disponibile nel browser senza download o software aggiuntivi. Le aziende sottolineano inoltre le loro origini europee. Per questo motivo sono "al di fuori della sfera d'influenza della Silicon Valley o della supervisione dello Stato cinese".

Per utilizzare il servizio VPN nel tuo browser, devi avere un account utente Vivaldi o Proton. La versione gratuita di Proton VPN ti offre una "velocità VPN media". Puoi anche connetterti tramite server in cinque paesi a caso. Per ottenere una velocità maggiore, un server gratuito e quindi una selezione di paesi, è necessaria l'offerta a pagamento di Proton, che costa regolarmente 10 franchi al mese. Questo ti permette di utilizzare il servizio su un massimo di dieci dispositivi e di vedere in streaming serie e film. Proton blocca anche pubblicità, tracker e malware

Nella versione gratuita, Proton offre server VPN in cinque paesi a caso.

Secondo Vivaldi, entrambe le aziende vogliono "lavorare per le persone e non per gli investitori". Il loro obiettivo è quello di "mantenere Internet aperto, sicuro e democratico".

Vivaldi è il risultato di uno spin-off del browser Opera. Il browser proprietario si basa in gran parte sul pacchetto open source Chromium e presenta alcune personalizzazioni. È finanziato dall'integrazione di motori di ricerca e segnalibri di aziende. Proton è stato fondato dagli scienziati del CERN ed è nato come servizio di posta elettronica. Gradualmente sono stati aggiunti altri servizi come la VPN. Proton AG è di proprietà di una fondazione e si finanzia attraverso le sue offerte a pagamento.

Immagine di copertina: Vivaldi

Mi piace questo articolo! A 24 persone piace questo articolo