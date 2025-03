Novità e trend 70

Vota ora: quale film cult dovrebbe andare in IMAX?

Dopo "Se7en", la nostra serie IMAX continua finalmente! Ma quale film di culto riceverà questa volta l'epico upgrade dello schermo? Decidi tu e con un po' di fortuna potresti anche vincere i biglietti per la proiezione vincente.

Questo era solo l'inizio: lo scorso gennaio, insieme a Pathé Svizzera e The Ones We Love, abbiamo riportato al cinema "Se7en" di David Fincher per il suo 30° anniversario. E non è tutto: per la prima volta in assoluto, il cupo thriller è stato proiettato in un impressionante formato IMAX.

Il successo?

La risposta? Entusiasmo, discussioni e occhi lucidi: un'apertura che non avremmo potuto immaginare in modo più bello.

Retroscena «Se7en» in IMAX: perché dopo 30 anni il capolavoro di Fincher sconvolge ancora di Luca Fontana

E siccome amiamo il cinema, continuiamo subito dopo questo successo. Infatti domenica 22 giugno torneremo alle 18:00 in tutti i cinema IMAX Pathé della Svizzera. Quale film verrà proiettato? Stavolta sta a te decidere...

.. aspetta...

Tu!

Come funziona la votazione?

Le votazioni si svolgono in tutta la Svizzera e si svolgono su due piattaforme:

Direttamente qui (vedi votazioni sotto)

Oppure su The Ones We Love (click!)

Le votazioni si svolgeranno in parallelo. Ogni lunedì alle 9:00, i risultati provvisori di entrambe le votazioni verranno sommati e aggiornati su The Ones We Love in modo che tu possa vedere a che punto è il tuo preferito.

Alcuni di voi staranno pensando con un sorriso malizioso: "Aspetta un attimo, posso votare due volte?" La risposta è: tecnicamente sì. E sai cosa? Va bene così. Sappiamo che questo sistema non è perfetto. Non si tratta di una democrazia di alta precisione con una tripla verifica dell'identità. Si tratta di passione per il cinema. Quindi vota dove ti conviene e lascia che i film competano tra di loro!

Scadenza & qual è il premio?

Le votazioni terminano il 13 aprile 2025 alle ore 18:00. Lunedì sera, 14 aprile, verrà determinato il film vincitore provvisorio, in base al conteggio finale dei voti.

Non appena avremo il risultato finale, il premio verrà assegnato.

Non appena avremo il via libera ufficiale da parte dello studio cinematografico (potrebbe volerci qualche giorno), la prevendita dei biglietti per l'esclusiva proiezione IMAX inizierà il 22 giugno in tutti i cinema Pathé aderenti. Naturalmente ti terremo aggiornato qui e sul sito The Ones We Love.

E siccome il cinema è più bello in buona compagnia, mettiamo in palio due biglietti per ogni location per la proiezione vincente. I vincitori saranno avvisati direttamente da The Ones We Love.

Rullo di tamburi... inizia la votazione!

Bene, basta parlare. Ora tocca a te. Vota, discuti o unisciti all'entusiasmo e, soprattutto, aspetta di vivere un'esperienza cinematografica IMAX unica, perché sei tu ad avere l'ultima parola.

Ebbene sì: il film è stato scelto per la prima volta.

E sì: è possibile segnare più di un film preferito!

Il grande voto IMAX Quale film vorresti vedere prossimamente in IMAX? Apollo 13 (E) Barbie (E/d e E/f) Dune: Parte 1 (E/d/f) Dune: Parte 2 (E/d/f) Dunkirk (E e E/f) E.T. - L'Extra Terrestre (E) Furiosa: Una saga di Mad Max (E/d/f) Incipit (E/d e E/f) Interstellar (E e E/f) Joker (E/d/f) LOTR: La Compagnia dell'Anello - Edizione teatrale (E e E/f) LOTR: Il ritorno del re - Edizione teatrale (E/d e E/f) LOTR: Le due torri - Edizione teatrale (E/d e E/f) Matrice (E e E/f) No (E/d/f) Oppenheimer (E/d/f) Tenet (E/d/f) The Batman (E/d/f) Condizioni di partecipazione Partecipa

Per sapere esattamente in quale versione linguistica verrà proiettato il tuo film preferito, ci sono le seguenti abbreviazioni per il voto:

E sta per inglese senza sottotitoli, E/d per inglese con sottotitoli in tedesco, E/f per inglese con sottotitoli in francese e E/d/f per inglese con sottotitoli in tedesco e francese. Se i sottotitoli sono disponibili, vengono adattati automaticamente alla regione del paese in cui si trovano: sottotitoli in tedesco nella Svizzera tedesca e sottotitoli in francese nella Svizzera francese.

E se il mio film preferito non dovesse vincere?

Non c'è bisogno di disperarsi. Dopo le votazioni è prima delle votazioni! La prossima proiezione IMAX arriverà sicuramente. Solo che non sappiamo ancora esattamente quando. Il film vincitore di questa votazione non sarà più disponibile per la selezione della prossima volta, ma lo saranno i nuovi (e vecchi) candidati. Se il tuo film è stato sconfitto per poco questa volta, potrebbe trionfare la prossima volta. Quindi non scoraggiarti!

A proposito: che cos'è The Ones We Love?

Gli amanti del cinema riportano i loro film preferiti al cinema sulla piattaforma svizzera The Ones We Love. Scelgono da una selezione esistente o suggeriscono i loro film, che vengono aggiunti al voto su base continuativa. La data e il luogo della proiezione sono fissate, ma solo il film con il maggior numero di voti arriva sul grande schermo. I prezzi dei biglietti corrispondono a quelli dei normali cinema. L'obiettivo è quello di riscoprire il cinema come esperienza comunitaria.

