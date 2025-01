VLC Media Player riceve la funzione sottotitoli AI

Il lettore video open source VLC sta per ottenere la sottotitolazione automatica AI. Verrà eseguito localmente in tempo reale.

VideoLAN sta aggiungendo una nuova funzione al suo lettore multimediale open-source VLC che, in linea con il CES di quest'anno, si affida all'intelligenza artificiale. Come ha annunciato l'organizzazione no-profit di Las Vegas e online, VLC sarà presto in grado di generare automaticamente i sottotitoli e di tradurli in oltre 100 lingue previste in tempo reale. Per fare ciò, il player utilizza modelli di intelligenza artificiale open source che funzionano localmente e non richiedono la connessione a un server.

Quali sono i requisiti hardware richiesti da VLC?

Non è ancora chiaro quali siano i requisiti hardware necessari per questa funzione. Inoltre, non c'è ancora una data di rilascio. Gli sviluppatori intendono fornire presto maggiori informazioni in un post sul blog. Durante la dimostrazione allo stand della fiera, è stato possibile vedere la traduzione automatica in lingue come il tedesco, il francese, l'ebraico e il giapponese.

A parte questo, il lettore video, che nella sua fase iniziale si chiamava VideoLAN Client, questa settimana festeggia ben sei miliardi di download. Nonostante l'età dei servizi di streaming, il numero di utenti è in costante crescita. Il VLC Media Player è stato sviluppato da studenti nel 1996 ed è stato uno dei preferiti sin dal suo rilascio nel febbraio 2001. Si distingue per il suo immenso supporto a praticamente tutti i codec video e audio e alla maggior parte dei sistemi operativi.