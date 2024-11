Violazione del DSA: l'UE avvia un'azione legale contro Temu

La Commissione UE ha accusato la piattaforma online Temu di varie violazioni dei regolamenti UE. Il portale commerciale cinese è quindi ora sotto inchiesta. Ciò potrebbe comportare multe, ma anche il divieto di accesso a Temu nell'UE.

La Commissione UE sembra averne abbastanza del comportamento del rivenditore online Temu. L'autorità di Bruxelles ha annunciato l'avvio di un procedimento contro l'azienda cinese. L'autorità accusa Temu di aver commesso diverse violazioni della legge sui servizi digitali.

La legge sui servizi digitali (DSA) ha lo scopo di evitare che i consumatori europei siano vittime di frodi, pubblicità sleale o Ultime notizie. I rispettivi operatori dei portali - le cosiddette piattaforme online di grandi dimensioni (VLOPS) - sono ritenuti responsabili di questo. Le VLOPS sono piattaforme che hanno più di 45 milioni di utenti nell'UE. Temu rientra in questa categoria dal maggio del 2024.

Mancanza di sforzi contro le frodi

Secondo le conclusioni dell'UE, Temu è colpevole in particolare del primo punto. Temu non impedisce (o fa troppo poco per impedire) ai commercianti con intenzioni fraudolente o con prodotti illegali di vendere i loro prodotti sulla piattaforma. In particolare, la Commissione UE teme che i consumatori vengano ingannati, ad esempio attraverso prodotti contraffatti, violazioni del copyright o mancanza di etichette di sicurezza. Inoltre, si parla di temu, condizioni di lavoro di sfruttamento e inquinamento ambientale non dichiarato. La Germania e la Repubblica d'Irlanda sono in testa alle denunce. Tuttavia, l'UE riconosce al portale il merito di aver già risolto alcune preoccupazioni e Temu si è visibilmente impegnata a collaborare in modo rapido e proficuo.

La "gamification" come innesco della dipendenza

Oltre ai prodotti illegali provenienti da commercianti bloccati, anche la gamification rappresenta un problema. Temu ha diversi programmi di bonus e ricompense che accreditano in modo giocoso i clienti con punti e bonus per gli acquisti effettuati, spesso accompagnati da raccomandazioni su quali prodotti possono essere acquistati in modo particolarmente conveniente con questi bonus. Questo fa sì che vengano effettuati ulteriori acquisti senza che ci sia davvero un motivo per farlo. Temu si rifiuta anche di fare acquisti per i propri clienti.

Temu si rifiuta anche di fornire all'UE informazioni sui criteri utilizzati dal sistema per suggerire ai clienti determinati prodotti da acquistare. Temu si rifiuta anche di dare ai ricercatori l'accesso ai dati, sebbene anche questo sia obbligatorio ai sensi del DSA.

Per un processo efficiente

Temu ha dichiarato di prendere molto sul serio gli obblighi del DSA. L'azienda sta investendo nel rafforzamento del suo sistema di conformità e nella protezione dei consumatori. L'azienda intende continuare a lavorare a stretto contatto con la Commissione UE. Ad esempio, Temu ha già aderito volontariamente a un accordo contro la vendita di merci contraffatte su internet. Tuttavia, questo non è un problema.

Tuttavia, questo non cambia il procedimento. Le portavoce della Commissione UE spiegano che, sebbene non ci sia una scadenza ufficiale, l'accordo dovrebbe essere concluso entro un anno. Temu e i commercianti che vi operano devono rispettare gli standard dell'UE se vogliono commerciare nell'UE. In caso contrario, potrebbero incorrere in pesanti multe o addirittura in un divieto di utilizzo della piattaforma nell'UE.

Temu non è l'unica società che sta affrontando un procedimento ai sensi del DSA. Anche TikTok, Meta, X e Aliexpress, concorrente di Temu, sono nel mirino della Commissione UE.