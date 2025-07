Novità e trend 0 0

Vinci un posto di partenza per la maratona della Jungfrau 2025 con accompagnatore VIP

Madeleine Bello Traduzione: Rebecca Vassella 15.7.2025

Mettiamo in palio un posto di partenza per la Jungfrau Marathon del 6 settembre 2025, un programma per ospiti VIP e un pacchetto di partenza Sponser per la persona accompagnatrice – per un valore totale di 679 franchi.

La maratona della Jungfrau si snoda da Interlaken fino al ghiacciaio dell'Eiger, a 2320 metri sul livello del mare, costeggiando il lago di Brienz, attraversando villaggi di montagna e offrendo magnifiche viste su Eiger, Mönch e Jungfrau – per un totale di 1953 metri di dislivello da affrontare.

Anche la maratona della Jungfrau del 2024 è stata molto apprezzata con una partecipazione di circa 4000 atleti e atlete.

Chi partecipa deve essere in buone condizioni fisiche, avere esperienza di corsa in montagna e un'adeguata alimentazione sportiva. Ulteriori informazioni sul percorso, compresi i ristori, il profilo altimetrico e gli orari di chiusura dei checkpoint sono disponibili sul sito web della Jungfrau Marathon.

Ti senti in forma e vuoi affrontare la sfida? Rispondi alla domanda per vincere il posto di partenza.

Concorso

Quanti gel «Liquid Energy» di SPONSER® saranno disponibili lungo l'intero percorso della maratona della Jungfrau 2025?

Vince la persona che si avvicina di più alla risposta corretta. In caso di parità, si procederà con un sorteggio. Il termine per partecipare è il 31 luglio 2025. Per partecipare devi aver effettuato l'accesso con il tuo conto cliente. Se vinci, ti informeremo via e-mail.

Il premio non è trasferibile, non può essere venduto o convertito in denaro contante. Sono escluse le vie legali.

Immagine di copertina: David Birri

