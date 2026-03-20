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Valve cambia il modo di ricaricare in "Counter-Strike 2"

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 20.3.2026

Chiunque ricarichi premendo un pulsante in "Counter-Strike 2" ora perderà tutte le cartucce rimaste nella rivista. Valve giustifica quella che probabilmente è la più ampia revisione della meccanica nella storia del franchise con una semplice frase: ricaricare non ha mai avuto conseguenze gravi.

Ci sono abitudini che sono profondamente incise nel subconscio. Per milioni di «giocatori di Counter Strike» in tutto il mondo, ricaricare dopo uno scontro a fuoco è una di queste. Dal 2000, quando la prima versione di «Counter-Strike» fu rilasciata come mod di «Half Life», questa meccanica ha sempre funzionato secondo lo stesso principio: spari qualche colpo, ricarichi e le cartucce rimanenti nella rivista tornano nel tuo deposito di munizioni. Nessuna perdita, nessuna penalità, nessun rischio.

Valve ha eliminato il principio della ricarica.

Valve ha messo fine a questo principio con un aggiornamento del 19 marzo 2026. Chiunque ora ricarichi in «Counter-Strike 2» getta via la rivista aperta, insieme a tutti i proiettili rimasti al suo interno.

Chiunque ricarichi in Counter-Strike 2 getta via la rivista aperta, insieme a tutti i proiettili rimasti al suo interno.

Valve trasforma un'azione di routine in una decisione tattica.

Fonte: Valve

Cosa cambia nello specifico l'aggiornamento

Valve stesso descrive questo vecchio sistema nel suo blog di aggiornamento come un sistema che non aveva conseguenze. Se eri in una posizione sicura e avevi tempo, ricaricavi. Non importa se dopo aver sparato un solo proiettile o dopo metà rivista. L'effetto sul resto del round: zero.

Ci sono delle conseguenze.

Questa storia è finita. In futuro, sarà una vera e propria considerazione tattica: Vale la pena di sostituire una rivista o rischio di perdere munizioni preziose?

Crediamo che la decisione di ricaricare debba avere più conseguenze. Valve

Al contempo, Valve sta introducendo un sistema di riserve limitate: In futuro, la maggior parte delle armi avrà esattamente tre riviste di riserva. Anche i giorni in cui le munizioni erano di fatto infinite sono finiti. Le singole armi sono state personalizzate per incoraggiare i diversi stili di gioco.

Fucili da caccia come l'XM1014 e il Nova sono esenti da questa innovazione, poiché ricaricano comunque le singole cartucce. L'HUD (display su schermo) è stato adattato di conseguenza: Il livello attuale del caricatore viene ora visualizzato separatamente sotto la visualizzazione delle munizioni e le munizioni di riserva vengono mostrate in riviste, cartucce o singoli pallini, a seconda del tipo di arma.

Sparare alla cieca attraverso vicoli o fumaioli diventa una strategia costosa.

Fonte: Valve

Conseguenze tattiche per il gameplay

Questi cambiamenti hanno un forte impatto sulla strategia. Chi era solito ricaricare di riflesso dopo un duello dovrà abbandonare questo comportamento. Questo vale in particolare per le pratiche più comuni come sparare alla cieca con le granate fumogene o ricaricare preventivamente nel bel mezzo di una situazione. Entrambe le cose costeranno munizioni in futuro.

Le preferenze per le armi sono state eliminate.

Anche le preferenze sulle armi potrebbero cambiare: L'M4A4 ha quattro riviste di riserva invece delle tre dell'M4A1-S, il che dovrebbe renderlo più attraente per i giocatori aggressivi. Il creatore di contenuti «Quattro» ha analizzato la personalizzazione completa delle armi su X e ha calcolato che 16 armi riceveranno meno munizioni in totale.

Le conseguenze saranno particolarmente evidenti.

Le conseguenze saranno particolarmente evidenti negli e-sport professionali. Il meta precedente si basava sull'uso liberale del fuoco di soppressione e dello spam di fumo, tra le altre cose. In futuro, entrambi andranno a scapito della tua scorta di caricatori.

Il nuovo sistema di ricarica cambia il gioco anche a livello professionale.

Fonte: Valve

Comunità divisa, le recensioni su Steam crollano

Come previsto, le reazioni dei giocatori sono state feroci. Una parte della Community ha accolto il cambiamento come un passo atteso da tempo verso una maggiore profondità tattica. L'argomentazione è che coloro che piazzano i loro colpi con attenzione e gestiscono la loro rivista con disciplina saranno direttamente ricompensati dalle nuove meccaniche.

La controargomentazione centrale è che «Counter-Strike» non è una simulazione militare. Il gioco ha sempre bilanciato la profondità tattica con una certa fluidità e la forzatura di un ulteriore livello cognitivo sembra un concetto estraneo a molti veterani. Su Reddit, l'utente Dvveh riassume il sentimento: «Beh, sono più di 20 anni di memoria muscolare che devono essere re-imparati.»

Questo si riflette anche nelle cifre. Il giorno successivo all'aggiornamento, solo il 34% delle nuove recensioni su Steam ha valutato positivamente il gioco, anche se questo non sposta di molto l'equilibrio generale a fronte di oltre nove milioni di recensioni. Resta da vedere se Valve farà marcia indietro o ridimensionerà la modifica di fronte alle continue pressioni. L'azienda non è nota per reagire alle reazioni a breve termine della Community.

Una cosa è certa: ogni volta che si preme il pulsante di ricarica, ora si tratta di una decisione che comporta delle conseguenze. «Counter-Strike» non sarà più lo stesso.

Immagine di copertina: Valvola

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