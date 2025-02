Novità e trend 6 2

Un'intuizione rara: Come Apple dà vita a una lampada intelligente

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 7.2.2025

La lampada intelligente di Apple non è ancora un prodotto finito. Tuttavia, la ricerca ha già dimostrato l'impatto di un gadget che interagisce in modo naturale con una persona.

Mentre altre aziende espongono prototipi alle fiere per mostrare ciò su cui stanno lavorando, Apple presenta solo prodotti finiti. Il massimo che arriva da Cupertino sono le indiscrezioni. In un blog, l'azienda produttrice di iPhone fornisce ora una panoramica del suo dipartimento di ricerca. Tra le altre cose, sta studiando gli effetti di una lampada intelligente che adotta un comportamento umano e non si limita a fare il suo lavoro.

"Elegnt": una lampada con i gesti

La lampada intelligente del dipartimento di ricerca di Apple mi fa pensare alla lampada delle introduzioni Pixar. Non solo si illumina, ma i suoi movimenti a volte impercettibili la trasformano in un personaggio di cui è possibile riconoscere le emozioni.

La lampada di Apple illumina un'area a comando, segue un libro o proietta un video su una parete. Può essere gestita con i gesti o con il controllo vocale e risponde anche alle domande. Per le persone, tuttavia, fa una grande differenza se la lampada si limita a svolgere il suo compito o se diventa il suo stesso essere attraverso comportamenti non verbali come gesti, postura o sguardi impliciti.

Yuhan Hu, Peide Huang, Mouli Sivapurapu e Jian Zhang del dipartimento di ricerca di Apple hanno lavorato a questa domanda. Hanno presentato la loro ricerca come capitolato scientifico per una conferenza sui sistemi interattivi e hanno riassunto i loro risultati in un video.

Dopo aver visto il video, mi è chiaro quale lampada intelligente voglio. Non ci sono differenze nelle funzioni, ma la variante diventa più viva attraverso i suoi gesti e il suo comportamento e non è più un oggetto morto. Mi dispiace subito per lei quando ciondola la testa perché non riesce a illuminare il foglio di carta che è troppo lontano. Questo è impressionante e dimostra perché questi dettagli sono importanti e potrebbero garantire che un prodotto Apple superi ancora una volta la concorrenza.

Immagine di copertina: Apple

