Una tela più grande per i creativi: Wacom One 14

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 18.9.2025

Wacom offre i tablet One come serie entry-level dal 2023. Ora il produttore sta lanciando una versione da 14 pollici che è significativamente più economica rispetto ai suoi fratelli più piccoli.

Wacom ha ampliato il suo tablet con il modello Wacom One 14. Il tablet con display da 14 pollici si rivolge a principianti, studenti e artisti per hobby che cercano una superficie di lavoro digitale più ampia.

Offre più spazio per fare schizzi, modificare foto o creare modelli 3D rispetto ai modelli più piccoli Wacom One 12 e One 13 del 2023. Il design è simile a questi modelli, ma è complessivamente più sottile e ha bordi del display più stretti.

Nonostante la diagonale dello schermo più grande, è relativamente compatto con i suoi 20 × 33 centimetri. Se i 750 grammi in più non sono troppo pesanti per te, è un buon compagno di viaggio. Il display IPS del Wacom One 14 è in formato 16:9 con una risoluzione di 1920 × 1080 pixel e una luminosità fino a 285 nit.

La Wacom One con display da 14 pollici.

Fonte: Wacom

Per utilizzarla, è necessario collegarla a un laptop o a un computer. È compatibile con i dispositivi Windows, Mac e Chromebook. Il display interattivo viene fornito con una versione di prova gratuita di 6 mesi di Clip Studio Paint Pro. Tuttavia, è necessario disporre di un account presso Wacom.

Il display con penna è compatibile con i dispositivi Windows e Mac.

Il Wacom One 14 viene fornito con una penna Wacom One Standard senza batteria e un cavo USB-C. Lo stilo riconosce 4096 livelli di pressione e inclinazioni fino a 60 gradi. La penna ha anche due pulsanti programmabili. La Wacom One è compatibile anche con penne di terze parti come Staedtler, LAMY e Dr Grip. La penna si inserisce in un occhiello in tessuto che si attacca al bordo superiore del tablet.

La Wacom One 14 è disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 300 dollari. Questo lo rende significativamente più economico, al momento del lancio sul mercato, rispetto ai 400 dollari originariamente richiesti per il più piccolo Wacom One 12. Ora dovrebbe essere disponibile anche in Europa, sebbene non sia ancora disponibile nel negozio web di Wacom, il suo prezzo è di 330 euro. Inoltre non è ancora certo l'aspetto che avrà nel nostro negozio. Puoi trovare i due modelli precedenti, da 12 e 13 pollici, qui:

Immagine di copertina: Wacom

