Una start-up svizzera alla prova di un sistema solare nel letto dei binari: lanciato un progetto pilota nel cantone di Neuchâtel

30.4.2025

Nel cantone di Neuchâtel, la start-up svizzera Sun-Ways ha installato un sistema solare direttamente nel letto dei binari. Il progetto pilota mira a dimostrare se l'infrastruttura ferroviaria può essere utilizzata in modo efficiente per generare elettricità.

La scorsa settimana, il 25 aprile, la start-up svizzera Sun-Ways ha inaugurato un progetto pilota nel cantone di Neuchâtel. L'azienda ha installato un sistema fotovoltaico tra le rotaie su un tratto di 100 metri della linea ferroviaria 221. Il sistema è composto da 48 moduli con una potenza totale di 18 kilowatt. Si tratta di 48 moduli solari con una potenza totale di 18 kilowatt e si prevede che genererà circa 16.000 kilowattora di elettricità all'anno. Questa verrà immessa nella rete pubblica. Per mettere questo dato in prospettiva: una famiglia media di quattro persone consuma circa 4.000-5.000 kilowattora di elettricità all'anno.

Realizzazione tecnica e manutenzione

I moduli solari sono stati srotolati tra le rotaie utilizzando un treno di montaggio appositamente sviluppato da Scheuchzer. Il sistema consente un'installazione meccanicamente rimovibile in modo che i moduli possano essere rapidamente rimossi e reinstallati per lavori di manutenzione o altre esigenze.

I moduli solari vengono srotolati automaticamente sul letto dei binari dal treno.

Fonte: Sun-Ways

Per pulire i moduli, Sun-Ways utilizza spazzole cilindriche rotanti che vengono attaccate alla fine dei treni regolari. Durante il viaggio, rimuovono la sporcizia dai pannelli solari, fino a 300 metri all'ora.

Fase di approvazione e test

L'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) ha inizialmente respinto il progetto per mancanza di riferimenti tecnici. Solo dopo che l'azienda ha sviluppato dei prototipi e ne ha dimostrato la funzionalità di base, l'UFT ha autorizzato l'operazione pilota, che avrà una durata di tre anni. Durante questa fase, verranno condotte ulteriori indagini sullo sporco dei moduli, sul loro rivestimento e sugli effetti sull'infrastruttura ferroviaria.

Sun-Ways vede un notevole potenziale per la generazione di elettricità sfruttando lo spazio tra i binari ferroviari. Solo in Svizzera, si potrebbe produrre fino a un terawattora di energia solare all'anno su circa 5.000 chilometri dell'intera rete ferroviaria. Ciò corrisponde a circa il due percento del fabbisogno nazionale di elettricità.

Progetti futuri

Inoltre, Sun-Ways afferma di essere attualmente in trattative con le ferrovie statali francesi SNCF e con altre compagnie ferroviarie in Spagna, Romania e Corea del Sud. Sono in corso anche colloqui esplorativi iniziali con potenziali partner in Cina, Thailandia, Australia e Stati Uniti.

Immagine di copertina: Sun-Ways

