Una sfida a Intel e Apple: AMD presenta la sua nuova linea di processori

AMD presenta i suoi nuovi processori di punta per diverse classi di dispositivi. L'azienda vuole lasciare la concorrenza di Intel e Apple nella sua scia.

Al CES di Las Vegas, AMD ha annunciato diversi nuovi processori per computer desktop, notebook e portatili da gioco. Si tratta di APU, Accelerated Processing Unit, che combinano i core di CPU e GPU in un unico chip. Sulla carta, i modelli di punta offrono valori eccezionali e rappresentano una sfida alla concorrenza di Intel e Apple.

Per i PC desktop: due nuovi processori "Ryzen 9 X3D"

I due processori Zen 5 per computer desktop saranno rilasciati nel primo trimestre del 2025. Secondo la conferenza stampa di AMD, il Ryzen 9 9950X3D, il modello di punta, sarà il "miglior processore a 16 core per i videogiocatori e i creatori".

Entrambe le CPU presentate sono dotate della cache 3D-V di seconda generazione di AMD. Con 16 core e 32 thread, il 9950X3D offre una velocità massima di 5,7 gigahertz e un totale di 144 megabyte di cache. Richiede fino a 170 watt. Il fratello minore, il 900X3D, ha solo 12 core e 24 thread.

Vista delle due nuove CPU per PC.

Fonte: AMD

I processori desktop dovrebbero essere rilasciati nel primo trimestre del 2025. Se sei interessato alle nuove schede grafiche per PC di AMD e ai processori, vale la pena dare un'occhiata all'articolo di Kevin:

Per i notebook: "Ryzen AI Max 300"

I nuovi processori "Ryzen AI Max 300" (nome in codice "Strix Halo") sono progettati per computer portatili e mini PC. Sono disponibili quattro configurazioni: 395, 390, 385 e 380, in ordine decrescente di prestazioni. Ognuna di queste sarà disponibile come variante normale per gli utenti finali e come variante "Pro" per le esigenze aziendali.

Vista delle quattro configurazioni di CPU.

Fonte: AMD

La configurazione di punta è Ryzen AI Max 395+ con 16 core e 32 thread. Offre una velocità di clock boost fino a 5,1 gigahertz e dispone di 80 megabyte di cache L2 e L3. Il chip ha spazio per 40 CPU RDNA 3.5 (unità di calcolo e core grafici). A titolo di paragone, il Ryzen AI 9 HX 370 della precedente generazione di CPU aveva solo 16 core grafici.

Tutti i modelli "Ryzen AI Max 300" utilizzano l'architettura Zen 5 di AMD. Il core di calcolo AI (NPU) consente di raggiungere fino a 50 TOPS. Grazie ai 40 core grafici, i processori hanno una dissipazione di potenza compresa tra 45 e 120 watt. Tuttavia, le prestazioni di picco specificate sono irrealisticamente elevate per le CPU dei dispositivi mobili nei laptop alimentati a batteria. Tuttavia, il migliore hardware grafico offre opportunità per i computer desktop con un fattore di forma ridotto o per i portatili ad alte prestazioni.

L'interfaccia di memoria è stata migliorata.

Anche l'interfaccia di memoria è stata rivista. La nuova interfaccia di memoria dovrebbe consentire una larghezza di banda fino a 256 GB/s. Se si crede alla slide di presentazione di AMD, il Ryzen AI Max+ 395 dovrebbe superare in modo significativo l'M4 Pro in quattro applicazioni per la creazione di contenuti. Tuttavia, AMD utilizza principalmente Blender come programma di riferimento, in cui i chip di Apple hanno sempre prestazioni inferiori a causa di un'ottimizzazione più scadente.

Confronto tra il nuovo modello di punta di AMD per i portatili e le due varianti M4 di Apple nel settore della creazione di contenuti.

Fonte: AMD

La commercializzazione dei processori "Strix Halo" è prevista per la prima metà del 2025.

Anche per i notebook: "Ryzen 9000 HX"

Le tre CPU della serie "Ryzen 9000 HX", denominate "Fire Range", sono destinate anche ai dispositivi mobili. Si tratta in pratica di chip per desktop che sono stati convertiti per l'uso in workstation mobili e laptop da gioco. Il processore premium Ryzen 9 9955HX3D è dotato di 16 core Zen 5 e 32 thread, che consentono una velocità di boost di 5,4 gigahertz. È dotato di 144 megabyte di cache e richiede 54 watt.

Il modello Ryzen 9 995HX di fascia media ha lo stesso numero di core e thread, ma offre solo 80 megabyte di cache. Il modello Ryzen 9 9850HX è leggermente inferiore, con 12 core/24 thread e 76 megabyte di cache.

Anche questi chip saranno disponibili nella prima metà del 2025.

Per i portatili da gioco: chip "Z2"

I palmari da gioco per PC sono molto popolari perché rappresentano una buona via di mezzo tra il gioco su console e quello su PC. Questi dispositivi devono essere piccoli da un lato, ma offrire una buona batteria e prestazioni sufficienti anche per i giochi più impegnativi. AMD ha presentato i chip "Z2".

AMD ha presentato la serie "Z2" per le prossime console portatili, composta da Z2 Extreme, Z2 e Z2 Go. Lo Z2 Extreme, che rappresenta una novità, è particolarmente promettente. È dotato di 16 CPU grafiche Zen 5c e offre l'attuale miglior standard grafico di AMD con RDNA 3.5.

Lo Z2 Extreme è dotato di 12 CPU grafiche Zen 5c.

Lo Z2 offre 12 CUs e RDNA 3, mentre lo Z2 Go con 12 CUs e RDNA 2 sembra più un rebranding di un vecchio modello del 2022.

AMD ha anche nominato Valve come potenziale partner durante la presentazione, ovvero lo sviluppatore di Steam Deck. Questo ha alimentato le speculazioni su un imminente annuncio di Steam Deck 2, ma Valve ha subito smentito su Bluesky. Al momento non è previsto l'utilizzo del nuovo chip in uno Steam Deck.

I processori portatili dovrebbero essere lanciati sul mercato nel primo trimestre del 2025.