Un teleobiettivo a clip è il pezzo forte del nuovo smartphone di punta di Vivo

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 23.4.2025

L'X200 Ultra, il nuovo smartphone di punta di Vivo, si distingue dalla concorrenza per i suoi accessori fotografici.

Con le sue caratteristiche, Vivo X200 Ultra «è solo» il prossimo smartphone di punta. La situazione si fa davvero interessante con il kit fotografico opzionale. Questo include un'impugnatura e un convertitore di teleobiettivo che offre una lunghezza focale massima di 200 millimetri.

Lunghezza focale ottica di 200 millimetri con accessori aggiuntivi

Direttamente sul Vivo X200 Ultra troverai un pulsante di scatto dedicato alla fotocamera. Come per l'iPhone 16, riconosce i movimenti delle dita. I gesti di scorrimento possono essere utilizzati per regolare l'esposizione o la lunghezza focale, ad esempio. Lo smartphone è dotato di tre fotocamere con lenti Zeiss sul retro:

Camera principale: 50 megapixel, 35 mm, f/1.9, Sony LYT-818, 1/1.28 pollici

Camera ultragrandangolare: 50 megapixel, 14 mm, f/2.0, Sony LYT-818, 1/1.28 pollici

200 megapixel, 85 mm, f/2.27, Samsung HP9, 1/1.4 pollici

Le fotocamere del Vivo X200 Ultra.

Fonte: Vivo

Con il convertitore teleobiettivo 2,35x del Photographer Kit, la lunghezza focale del teleobiettivo convertito in formato 35 mm può essere estesa a 200 millimetri. A tal fine, la X200 Ultra deve essere inserita nell'impugnatura della fotocamera del kit. A sua volta, il supporto per il teleobiettivo aggiuntivo può essere fissato a questo intorno all'anello della fotocamera.

Il contenuto del Photographer Kit accanto alla Vivo X200 Ultra.

Fonte: Vivo

L'impugnatura della fotocamera aggiunge allo smartphone un pulsante supplementare per la registrazione di video e un pulsante di scatto per le foto. C'è anche un pulsante per lo zoom e una batteria da 2300 mAh, che aumenta l'autonomia della X200 Ultra. A parte il teleobiettivo, il Photographer Kit ricorda molto gli accessori che Xiaomi ha offerto per la prima volta con la sua 14 Ultra.

Una rapida carrellata delle altre caratteristiche di Vivo X200 Ultra:

Display: AMOLED da 6,82 pollici, 3168 × 1440 pixel, 120 hertz, 4500 nits al picco

Processore: Snapdragon 8 Elite

Memoria: fino a 16 GB di RAM

Spazio di archiviazione: fino a 1 TB di ROM

Fotocamera per selfie: 50 megapixel, f/2.45

Batteria: 6000 mAh

Carica: 90 watt via USB-C / 40 watt wireless

Peso: 232 grammi

Prezzo e disponibilità

Finora Vivo ha presentato l'X200 Ultra solo per la Cina. A seconda della variante di memoria, il prezzo varia da 6499 a 7999 yuan. Convertito in euro, questo prezzo si aggira - senza costi di importazione come tasse o dazi doganali - tra i 730 e i 900 franchi, ovvero tra i 780 e i 960 euro. Il Kit del Fotografo costa 2598 yuan in Cina - circa 290 franchi o 310 euro.

Il Vivo X200 Ultra è attualmente disponibile solo in Cina.

Fonte: Vivo

Immagine di copertina: Vivo

