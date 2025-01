Un nuovo software trasforma le lampade Wiz in rilevatori di movimento

Con un aggiornamento solo software, le luci intelligenti di Wiz possono ora essere utilizzate anche come sensori di movimento. In questo modo sono necessarie solo due lampade in una stanza.

Wiz sta dando al suo sistema di illuminazione un interessante aggiornamento. Il sistema di movimento SpaceSense sviluppato da Wiz si installa semplicemente con un'estensione software. In questo modo le lampade si trasformano in sensori di movimento, senza bisogno di sensori esterni.

Come funziona il rilevamento del movimento senza sensori

Basta avere due prodotti Wiz con Wi-Fi e Bluetooth - come lampade, luci o accessori in una stanza - posizionati ad almeno due metri di distanza. I dispositivi utilizzano quindi il rilevamento Wi-Fi: reagiscono alle lievi variazioni del segnale Wi-Fi che si verificano quando una persona si muove nella stanza.

Il vantaggio di questa tecnologia è che non ci sono più punti ciechi o angoli morti come con i sensori tradizionali: l'intera stanza è coperta. Naturalmente, questo può essere anche uno svantaggio, in quanto il movimento nell'intera stanza viene sempre rilevato e non è possibile definire un'area specifica.

Regolazione fine nell'app

La sensibilità può essere impostata tramite l'app Wiz. Ad esempio, il rilevatore di movimento reagisce solo agli oggetti grandi come le persone e non a quelli piccoli come gli animali domestici.

Come per i classici rilevatori di movimento, anche in questo caso la sensibilità è regolabile.

Come nel caso di un classico sensore di movimento, puoi anche definire esattamente cosa deve accadere quando viene rilevata un'attività: ad esempio quali luci si attivano e con quale intensità e se deve essere inviato un messaggio push dall'app. SpaceSense può anche essere combinato con le telecamere e i sensori di contatto per porte e finestre del produttore per creare un sistema di sorveglianza domestico completo.

Sarà interessante vedere se questa tecnologia verrà utilizzata anche dal marchio gemello in futuro. Wiz fa parte del gruppo olandese Signify, responsabile anche di Philips Hue. In ogni caso, ci sono già indicazioni che anche le lampade Hue possono funzionare con essa, anche se sono collegate in una rete Zigbee e non tramite Wi-Fi,