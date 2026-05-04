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Un hobbista cinese si trasforma in un personaggio anime in un computer portatile

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 4.5.2026

L'hobbista cinese Suda-baka costruisce un modello computerizzato di dimensioni umane in cui lei stessa sembra un'illusione ottica.

Ci sono persone che giocano ai videogiochi così tanto da potersi mettere a casa nel proprio PC. Un computer da passeggio è anche l'idea alla base del progetto che la creatrice di contenuti Suda-baka (in originale 苏打baka) ha recentemente realizzato. Ha costruito una stanza che sembra un PC da gioco e in cui lei stessa appare come un personaggio anime vivente.

Chi è Suda-baka? La creatrice cinese di tecnologia e giochi ha 2,5 milioni di follower sulla piattaforma video Bilibili. È nota per gli esperimenti hardware estremi, gli elaborati progetti di bricolage e i design insoliti dei PC. Ad esempio, ha costruito un notebook da 80 pollici e un sistema di raffreddamento del computer con 45 kg di ghiaccio secco. Alcuni dei suoi video hanno ottenuto più di sei milioni di visualizzazioni. Questo la rende uno dei creatori tecnologici più influenti dell'internet cinese, dove è conosciuta ben oltre la scena dei videogiochi.

E non si trattava solo di rendere l'edificio simile a un computer: per lei era importante anche simulare uno sviluppo realistico del calore in vari scenari applicativi, dalla semplice navigazione in internet ai giochi. Un riscaldatore per sauna commerciale con una potenza di 12.000 watt garantisce questo risultato. Riesce a riscaldare l'interno dell'alloggiamento fino a quasi 40 °C in un breve lasso di tempo.

Un vero e proprio sistema di climatizzazione assicura un raffreddamento sufficiente, come dice Suda-baka nel video. Il sistema di raffreddamento muove - se la traduzione del sottotitolo della macchina è corretta - 820 metri cubi di aria all'ora e garantisce un flusso d'aria costante. Il computer «» ha una potenza totale di 22.000 watt.

Il dissipatore della CPU è un vero peso massimo.

Fonte: Suda-baka

Per il suo computer da passeggio, Suda-baka prende prima le misure di un computer reale per pianificare i componenti nelle giuste proporzioni in un programma 3D. Per il telaio imbullona delle barre di alluminio fatte su misura. I singoli componenti sono costituiti da parti in legno spruzzate con la vernice. L'interno è stato progettato in modo tale da poter essere utilizzato per la realizzazione di un computer da tavolo.

L'interno è stato progettato per assomigliare a un moderno PC da gioco con un'elaborata illuminazione RGB: Nove ventole illuminate danno vita al case. Anche la scheda grafica fittizia «RTX 6090», il raffreddamento ad acqua «» e le tre barre di RAM «» si illuminano a colori.

La replica non è una copia di un PC da gioco.

La replica non è un PC funzionante, ma solo uno spettacolare progetto per creatori di contenuti. E probabilmente anche una pubblicità per il sistema di condizionamento integrato. Qui puoi vedere il video.

La replica del computer potrebbe passare per quella vera.

Fonte: Suda-baka

Immagine di copertina: Suda-baka

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