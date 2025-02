Novità e trend 49 6

Un fotografo batte il record mondiale per la ripresa subacquea più profonda

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 14.2.2025

Steven Haining ha scattato foto fantasma alla modella Ciara Antoski a quasi 50 metri di profondità. Il servizio fotografico ha richiesto molta preparazione e allenamento.

Il fotografo Steven Haining e la modella Ciara Antoski (entrambi canadesi) hanno stabilito un curioso record mondiale: il servizio fotografico subacqueo più profondo mai documentato con una modella. Si è svolto a 49,8 metri sotto la superficie. Il relitto della nave "Hydro Atlantic", risalente al 1987, vicino a Boca Raton in Florida, ha fatto da sfondo. Le immagini risultanti sono di una bellezza spaventosa.

Posa, riprendi fiato, posa: le riprese devono essere state ancora più faticose per la modella Ciara Antoski che per il resto dell'equipaggio.

Fonte: Steven Haining

Non è la prima volta che i due artisti lavorano insieme sott'acqua. Già nel 2021 avevano stabilito il record nella stessa categoria con uno scatto a 9,7 metri di profondità. Tuttavia, l'idea non è nata da una caccia al record, ma da una battuta su come organizzare uno scatto "sicuro" durante il blocco del coronavirus. Di conseguenza, i due hanno preso in simpatia l'idea e si sono immersi sempre di più.

Secondo Haining, la ripresa più recente è durata circa 52 minuti a una profondità di quasi 50 metri, di cui 15 minuti trascorsi sul fondale marino. Le regole del record mondiale prevedono almeno dieci minuti. Il team che ha avuto l'idea ha pianificato i ritratti per oltre un anno. Haining e Antoski si sono allenati appositamente per questo scopo e sono stati accompagnati da un sommozzatore di sicurezza sia durante le immersioni preparatorie che durante le fotografie.

Scattare foto a questa profondità pone diverse sfide. Ad esempio, Antoski non si è immersa con la muta come di consueto, ma con un vestito. Ha dovuto trattenere il respiro mentre si metteva in posa ed è stata assistita da un membro dell'equipaggio tra un'immersione e l'altra. La comunicazione si è limitata ai segnali delle mani. Poiché a questa profondità c'è poca luce, anche la modella è stata illuminata.

Un'attrezzatura niente male quella utilizzata da Steven Haining per scattare le foto. Oltre a una action cam, si vedono anche due flash subacquei (o lampade?) che forniscono un po' di luce in profondità.

Fonte: Steven Haining

Immagine di copertina: Steven Haining

