"Un film su Minecraft": il primo teaser mostra lo sciocco mondo a blocchi

Le prime immagini in movimento dell'adattamento cinematografico del videogioco "A Minecraft Movie" mostrano uno strano mondo di blocchi. Il mix di film live-action e animazione non è meno strano.

Il fatto che il gioco sandbox per computer "Minecraft" riceva un proprio film per il cinema suona già strano - o piuttosto spigoloso. Le immagini in movimento del primo teaser sembrano particolarmente sciocche a causa degli animali spigolosi che difficilmente possono essere disturbati. Nella storia del film, quattro estranei umani entrano in un mondo a blocchi attraverso un portale, dove non solo devono affrontare dei subdoli zombie, ma anche una banda di maiali.

I ruoli principali sono interpretati da Jack Black, che si presenta con orgoglio come "Io sono Steve!", e Jason Momoa. Il film è interpretato anche da Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen e Jennifer Coolidge. Se il film riuscirà ad attirare le famiglie al cinema lo scopriremo nell'aprile del 2025.

Che diavolo?

Fonte: Warner Bros. Pictures

