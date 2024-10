Un abbonamento per il lavaggio delle stoviglie: V-Zug fa pagare un extra per le funzioni speciali

V-Zug introduce un abbonamento per le sue lavastoviglie. Se vuoi utilizzare funzioni speciali, devi pagare un extra. Lo stesso vale per le lavatrici e le asciugatrici. Cosa dicono i concorrenti?

Come confermato da V-Zug alla rivista dei consumatori SRF "Espresso", è ora disponibile un abbonamento a pagamento per i programmi di lavaggio speciali delle lavastoviglie dell'azienda. Questi possono essere attivati tramite un'app per smartphone, ad esempio l'opzione "Intensivo Plus" per "compiti di pulizia impegnativi". V-Zug chiama i programmi aggiuntivi "V-Upgrade". Ciò che salta all'occhio è che la macchina è già in grado di eseguire questi programmi dal punto di vista hardware.

La lavastoviglie non è un caso speciale

Anche le lavatrici per tessuti e le relative asciugatrici a volte sono già dotate di funzioni che si trovano dietro un paywall. Almeno quelle di V-Zug. E questo accade dal 2021.

AdoraSinks V6000 è uno degli elettrodomestici con funzione di abbonamento

Fonte: V-train

Il produttore svizzero spiega a "Espresso" che il motivo di questo modello di abbonamento è una "opzione aggiuntiva per la personalizzazione degli elettrodomestici". Le funzioni di base sono ancora incluse nell'ambito dell'acquisto, ma i clienti sono liberi di acquistare servizi aggiuntivi. L'abbonamento costa attualmente 12 franchi all'anno. Secondo V-Zug, questo abbonamento funziona bene. Inoltre, al momento non è previsto alcun adeguamento dei prezzi.

I critici temono che col tempo le funzioni che prima erano gratuite finiscano per scomparire dietro un paywall. Tuttavia, finora non ci sono prove di ciò.

I concorrenti perseguono strategie diverse

Gli elettrodomestici intelligenti sono offerti anche dalla concorrenza. Ad esempio da Miele o Electrolux. Il produttore tedesco ha già in portafoglio dei forni intelligenti. Le lavatrici e le asciugatrici seguiranno nel 2025, ma le funzioni aggiuntive e gli aggiornamenti possono essere attivati gratuitamente tramite l'app, come afferma Miele. Anche per Electrolux non sono previsti abbonamenti a pagamento.