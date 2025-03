Novità e trend 11

Ubisoft trasferisce "Assassin's Creed" e "Rainbow Six" in una filiale

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 28.3.2025

Ubisoft sta rafforzando la sua collaborazione con il conglomerato cinese Tencent. Tre importanti serie di giochi verranno trasferite a una filiale di nuova costituzione, con Tencent come finanziatore.

Giovedì sera, Ubisoft ha annunciato un'importante riorganizzazione all'interno dell'azienda: I tre importanti franchise di giochi "Assassin's Creed", "Far Cry" e "Rainbow Six" saranno trasferiti a una filiale di nuova costituzione. Ubisoft manterrà i diritti d'autore e riceverà i diritti di licenza per l'utilizzo dei franchising.

Il gruppo tecnologico cinese Tencent investirà 1,26 miliardi di euro (circa 1,1 miliardi di franchi svizzeri) nella società in cambio di una quota di profitto del 25%. In precedenza il valore dell'azienda era stato stimato in quattro miliardi di euro. Il trasferimento dovrebbe essere completato entro la fine del 2025. Ubisoft detiene il 100% dell'azienda e la sua sede centrale sarà in Francia. Il CEO di Ubisoft ha deciso di trasferire la società a un'altra società.

Il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha dichiarato che con questo passo Ubisoft apre un nuovo capitolo della sua storia. L'obiettivo è quello di "accelerare la trasformazione dell'azienda". Negli ultimi mesi ci sono state speculazioni su una vendita dell'azienda. Tencent è stata indicata come possibile acquirente: l'azienda possiede già il percento delle azioni di Ubisoft. Per il momento la vendita non si è concretizzata, ma Tencent si è assicurata una quota di minoranza significativa nei titoli più importanti di Ubisoft.

Qual è lo scopo della nuova società?

I franchise devono essere trasferiti a una nuova società per ottenere le migliori condizioni possibili per la loro crescita futura. Le serie di giochi in questione sono tra gli asset più importanti di Ubisoft. Nel maggio del 2024, Ubisoft ha annunciato una nuova strategia in base alla quale l'azienda intendeva concentrarsi sull'ulteriore sviluppo proprio di questi giochi: "Assassin's Creed" e altri titoli open-world, nonché giochi-as-a-sevice come "Rainbow Six". Di conseguenza, lo sviluppo di altri giochi è stato interrotto.

La filiale si concentrerà sullo sviluppo di giochi di lunga durata per più piattaforme. Secondo il comunicato stampa, l'apporto finanziario cinese si rifletterà anche in un rilascio più frequente di contenuti e in una maggiore "capacità creativa".

I giochi beneficeranno dell'apporto della Cina.

I giochi beneficeranno dell'esperienza di Tencent nel settore dei giochi online. Si parla dell'introduzione di approcci free-to-play e di maggiori "funzioni sociali". Il principio del "free-to-play" va spesso di pari passo con le microtransazioni, un concetto che è stato molto criticato. Il team di gestione, che è indipendente da Ubisoft, sarà in grado di prendere decisioni in merito allo sviluppo, al marketing e alle vendite in modo indipendente.

Gli studi responsabili dello sviluppo di questi giochi sono interessati dalla transazione. Ubisoft nomina in particolare le sedi di Montréal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcellona e Sofia, che apparterranno alla nuova società.

Questa mossa permetterà a Ubisoft di rafforzare il proprio bilancio riducendo il debito. Il comunicato stampa indica che l'azienda si concentrerà sull'ulteriore sviluppo di "franchise iconici", tra cui le serie di giochi "Ghost Reckon" e "The Division", oltre a "nuovi titoli selezionati".

Che cosa faranno gli altri studi Ubisoft?

