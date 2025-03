Novità e trend 6 1

"Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4": Il ritorno dell'iconico gioco di skateboard

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 4.3.2025

Il terzo e il quarto capitolo di "Tony Hawk's Pro Skater" stanno per tornare come remake per console e PC. La corsa sfrenata sullo skateboard inizierà a luglio.

Activision annuncia una nuova edizione di due iconici giochi di skateboard. Dopo i remake di "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2" (2020), anche la terza e la quarta parte si rifanno il look. Il remake è stato sviluppato da Iron Galaxy Studios, noto tra l'altro per "Killer Instinct" e "Rumbleverse".

"Tony Hawk's Pro Skater 3" è uscito originariamente nel 2001 per PS2, Gamecube e Xbox, mentre "Tony Hawk's Pro Skater 4" è stato rilasciato un anno dopo per le stesse piattaforme. I classici sono stati rielaborati da zero. Oltre ai parchi iconici dei giochi originali, ci sono anche livelli completamente nuovi, per la prima volta da "Tony Hawk's Pro Skater 5" (2015). Una delle nuove aggiunte - un parco acquatico abbandonato - viene mostrata alla fine del trailer:

Graficamente, gli iconici livelli dei giochi originali sono cambiati parecchio, come dimostrano questi screenshot a confronto.

L'originale...

Fonte: Activision

... e la nuova edizione.

Fonte: Activision

L'originale...

Fonte: Activision

... e la nuova edizione.

Fonte: Activision

L'originale...

Fonte: Activision

... e la nuova edizione.

Fonte: Activision

Il gioco e i controlli sono basati sui remake di "Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2". Ci sono numerosi nuovi trucchi rispetto ai giochi originali. Gli skater solitari possono contare su una modalità carriera che include il New Game+ e le modalità "high score" e "speed run". Se preferisci giocare online, puoi farlo con un massimo di altri sette pattinatori, su tutte le piattaforme. Torna anche la famosa modalità "Crea un parco". Questa modalità ti permette di costruire il tuo skate park e di condividerlo online con altri giocatori.

Personaggi confermati Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg e Bob Burnquist. Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright e Yuto Horigome.

"Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" uscirà l'11 luglio per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. Sarà anche disponibile nel Game Pass al momento del lancio. I preordini riceveranno l'accesso a una demo e a un personaggio esclusivo a giugno. La versione deluxe, più costosa, include altri contenuti esclusivi, come il Doom Slayer.

Skating come Doom Slayer? Perché no...

Fonte: Activision

Per i fan più accaniti, c'è anche una Collector's Edition con una tavola da skateboard limitata:

Con la Collector's Edition, puoi pattinare tu stesso.

Fonte: Activision

Allora, abbiamo passato in rassegna i titoli numerati della serie. Spero che i remake di "Tony Hawks Underground" - i migliori giochi a mio parere - non tardino ad arrivare.

Immagine di copertina: Activision

