Tech love episodio 248: discussione sul prezzo di Switch 2, "Un film su Minecraft", "Commandos: Origini"

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 11.4.2025

Quanto sono alti i prezzi della Switch 2 e dei giochi? Cosa c'è di buono nel film "Minecraft" per i non appassionati e quanto divertimento tattico c'è in "Commandos: Origins"? Tutto questo e molto altro ancora in questo episodio.

L'annuncio della Switch 2 e dei nuovi giochi ha fatto sorridere tutti, ma non tanto il prezzo. Sia la console che alcuni giochi sono più costosi che mai, almeno a prima vista. Ripercorriamo il passato di Nintendo e li classifichiamo. I biglietti per i concerti diventeranno meno costosi se non dovrai più sottoscrivere un'assicurazione aggiuntiva. Il co-proprietario di Ticketcorner, Eventim, è stato accusato di utilizzare metodi sleali.

Luca ha guardato "Un film su Minecraft" insieme a una classe di scuola elementare. Puoi indovinare tre volte chi ha applaudito alla fine del film e chi no. Al contrario, è pieno di elogi per "Paradise". Meno ne sai, meglio è. Tuttavia, rivela alcuni dettagli sulla nuova serie Disney Plus. Soprattutto, però, che non devi farti ingannare dal generico trailer.

Abbiamo giocato a "Commandos: Origins". Il successore indiretto della serie di tattiche di guerra in tempo reale che ha fatto battere i cuori dei giocatori tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000. Ancora oggi ha successo, grazie all'ottima grafica e ai livelli difficili.

"Un film su Minecraft" [00:47:33] Suggerimento per la serie: "Paradise"

Suggerimento per il gioco: "Commandos: Origins"

