Tech love episodio 222: Play Store violato, sveglia Nintendo, "Beckham", "Silent Hill 2

Google deve aprire il Play Store per gli app store alternativi. Nintendo ha presentato una sveglia da gioco. Il documentario "Beckham" ispira persino gli snob del calcio e "Silent Hill 2" è il remake perfetto - per la maggior parte delle persone.

Google sta affrontando importanti cambiamenti. Epic ha intrapreso un'azione legale per garantire che il Play Store debba includere anche negozi alternativi in futuro. Le conseguenze per Google e per gli utenti Android potrebbero essere immense. Ancora più grave sarebbe la scissione di Google, di cui si sta discutendo negli Stati Uniti. "Kaos" è già finito di nuovo. La serie di Netflix è stata cancellata dopo una sola stagione. Alarmo è una novità assoluta. La sorprendente sveglia di Nintendo porta i rumori di "Super Mario" in camera da letto e dimostra che Nintendo può ancora essere strana. Nintendo può ancora essere strana.

"Obi-Wan Kenobi" ha funzionato solo moderatamente bene come serie. Un regista ambizioso ha pensato la stessa cosa e l'ha montata in un film di due ore e mezza. Il documentario in quattro parti "Beckham" sulla leggenda del calcio David Beckham è lungo il doppio. Anche se non sei interessato al calcio o alle Spice Girls, ti piacerà.

Per gli appassionati di horror, il documentario "Beckham" ha una durata di due ore.

Per gli appassionati di horror, questa settimana abbiamo due consigli. Il primo si chiama "Silent Hill 2" ed è il remake dell'omonimo gioco per PS2. Alcuni lo adorano, altri si sentono un po' come un cartografo. In "Five Nights at Freddy's: Into the Pit", invece, cerchi di liberare tuo padre dalle grinfie di robot assassini.

Temi

[00:01:42] Google deve aprire il Play Store

[00:21:25]

"Kaos" è stato cancellato

[00:31:21]

Sveglia Nintendo

[00:43:31] Suggerimento per il film: "Obi-Wan Kenobi" fancut

[00:57:04] Suggerimento per la serie: "Beckham"

[01:06:02] Suggerimento per il gioco 1: "Silent Hill 2"

[01:17:02] Suggerimento per il gioco 2: "Five Nights at Freddy's: Into the Pit"

