Tech love episodio 218: PS5 Pro, evento Apple, "Terminator Zero", "Maghi della violazione".

La nuova PS5 Pro sta facendo scalpore. Apple rinnova il suo iPhone, le AirPods e l'assortimento di Watch. "Terminator Zero" manda la macchina per uccidere a Tokyo e in "Tactical Breach Wizards" vestirai i panni di maghi con gilet in kevlar.

800 euro e nessuna unità disco, la nuova Playstation 5 Pro è una novità su più livelli. Ti spieghiamo cosa può fare questa console e cosa significa per il futuro. Apple presenta nuovi iPhone con un pulsante dedicato alla fotocamera, Airpods che sono anche apparecchi acustici e orologi più grandi. Parliamo anche dell'accusa annuale di mancanza di innovazione.

Abbiamo guardato "Terminator Zero". L'anime su Netflix racconta una storia simile a quella dei primi film, ma da una prospettiva diversa e a Tokyo. Ma anche lì c'è un robot assassino.

Maghi in armatura di kevlar ti aspettano in "Maghi della breccia tattica". Usali per far saltare le porte e ingaggia battaglie tattiche a turni contro altre unità d'élite.

Temi

[00:01:00]

PS5 Pro

[00:24:30]

Evento Apple

[01:03:12] Suggerimento per la serie: "Terminator Zero"

[01:10:08] Suggerimento per il gioco: "Tactical Breach Wizards"

Ecco una panoramica di tutti gli episodi di Tech-telmechtel.

Dove puoi trovare il podcast?

"Tech love" è disponibile come feed podcast separato. Se vuoi ascoltarlo insieme agli altri podcast, puoi abbonarti al feed "Digitec Podcasts". Puoi trovare "Tech love" tramite qualsiasi app per podcast come Spotify, Pocketcasts o Apple Podcast. Puoi anche cliccare su "Segui l'autore" qui sotto per essere sicuro di non perdere mai un nuovo episodio. Puoi raggiungerci anche su Discordia.

Al seguente link troverai i nostri apparati per il podcast.