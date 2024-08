Tech love episodio 216: arresto di Telegram, polemica sul "Mito Nero Wukong", "Fuorilegge di Star Wars".

Parliamo dell'arresto del CEO di Telegram Pawel Durow, del successo e delle polemiche legate a "Black Myth Wukong" e di "Star Wars Outlaws", convincente anche senza Jedis.

Pawel Durow è stato arrestato a Parigi. Il CEO di Telegram sta affrontando gravi accuse relative alla sua piattaforma di messaggistica. Il gioco d'azione "Black Myth Wukong" batte numerosi record su Steam. Il suo successo è smorzato dalle accuse di sessismo rivolte allo studio cinese Game Sciene.

Il progetto di Kevin Costner, "Horizon: An American Saga - Chapter 1", sembra essere sempre più un flop. L'epopea western è lunga e disarticolata, ma non è ancora da buttare via. Dopotutto, si stima che manchino ancora le ultime nove ore di film.

"Star Wars Outlaws" è un film lungo e disarticolato.

Anche "Star Wars Outlaws" è vasto. L'avventura open-world si concentra sull'azione contemplativa dei furfanti invece che sui drammi degli Jedi che si estendono per tutto l'universo. Ci piace. Così come la nuova edizione "Age of Mythology Retold". Rende il classico della strategia in tempo reale come 20 anni fa, solo più bello e più accessibile.

Temi

[00:02:48] Arresto del CEO di Telegram

[00:15:37] "Mito nero Wukong": popolarità e polemiche

[00:37:04] Suggerimento per il film: "Horizon: An American Saga - Chapter 1"

[00:49:30] Suggerimento per il gioco 1: "Star Wars Outlaws"

[01:00:12] Suggerimento di gioco 2: "Age of Mythology Retold"

