Tech love episodio 215: Il grande resoconto della fiera Gamescom

È rumorosa, sgargiante, sovraffollata di gente eppure ci piace: la Gamescom. Nel podcast parliamo delle nostre impressioni sulla fiera e dei migliori giochi che abbiamo provato.

L'E3 è morto, ma la Gamescom è viva e vegeta. Domagoj Belancic e io eravamo lì per provare i giochi più recenti ed emozionanti. Abbiamo trascorso tre giorni correndo da un appuntamento all'altro e facendoci strada tra i padiglioni affollati. Tuttavia, non siamo riusciti a vedere e a giocare a tutto ciò che avremmo voluto.

Ma abbiamo sicuramente molto nel nostro bagaglio. C'era il gioco open-world medievale "Kingdom Come Deliverance 2", che purtroppo è stato rinviato al prossimo anno. Ma è stato già molto divertente durante il nostro hands-on. Così come l'ambizioso MMO "Dune Awakening", che trasforma il pianeta desertico in un parco giochi per i collezionisti di spezie in erba.

"Inzoi" è un gioco open-world che ha un'ambientazione molto particolare.

Anche "Inzoi" sembra molto promettente. Si tratta di un gioco di simulazione di vita nello stile di "The Sims", ma con una grafica molto più bella e altre idee interessanti. Dinolords", che sembra "Age of Empires" con i dinosauri, ma secondo gli sviluppatori è un hack 'n' strat, cioè un gioco di macelleria con strategia. In ogni caso, siamo entusiasti. Puoi ascoltare tutte le nostre impressioni nel podcast.

Temi

[00:00:51] La serata di apertura della Gamescom in diretta

[00:11:40] Indiana Jones e il Grande Cerchio

[00:14:52] Sostituito

[00:17:35] Ara History Untold

[00:20:51] Deserto Cremisi

[00:25:34] Phantom Blade Zero

[00:29:17] Kingdom Come Deliverance 2

[00:34:01] The Edge of Allegoria

[00:42:50] Dinolords

[00:47:28] Post Trauma

[00:50:59] Sonokuni

[00:54:15] Mouse

[00:57:37] Copa City

[01:01:18] Towerborne

[01:04:15] Visita della Bandai-Namco

[01:08:47] Inzoi

