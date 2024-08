Tech love, episodio 214: evento Google Pixel, roadmap Disney, "Alien: Romulus", "SteamWorld Heist 2

Google fornisce argomenti convincenti per gli aggiornamenti hardware con una montagna di nuovi dispositivi Pixel. Disney presenta il futuro di Star Wars, Marvel e co. "Alien: Romulus" ci insegna ad avere paura e "SteamWorld Heist 2" mostra come combattere efficacemente i robot diesel.

In anticipo rispetto al solito, Google ha svelato un nuovo hardware durante l'evento Pixel. Anche se la maggior parte è già trapelata, siamo cautamente ottimisti riguardo ai nuovi dispositivi. L'azienda sembra aver apportato miglioramenti in tutti i punti giusti, dal telefono e dalle cuffie pieghevoli agli orologi intelligenti. Disney, da parte sua, ha mostrato nuovi trailer all'esposizione annuale dei fan D23 e ha annunciato i prossimi progetti degli universi Disney, Marvel e Star Wars. Siamo particolarmente entusiasti di "Skeleton Crew" e "Tron: Ares", non da ultimo per la presenza di una certa band che ne produce la colonna sonora.

Abbiamo visto "Alien: Alien" e "Alien: Ares".

Abbiamo guardato "Alien: Romulus". L'ultimo film sugli inquietanti xenomorfi è un omaggio alla prima parte. Non è all'altezza della genialità del classico, ma vale sicuramente la pena vederlo.

Ci sono stati dei momenti di pausa.

D'altra parte, vale la pena giocare a "SteamWorld Heist 2". Il settimo capitolo dell'universo dei robot di vapore si concentra sulle battaglie tattiche a turni e sull'azione dei sottomarini.

Temi

[00:02:05]

Evento Google pixel

[00:45:25]

Disney roadmap

[01:04:42] Suggerimento cinematografico: "Alien: Romulus"

[01:18:23] Suggerimento per il gioco 1: "SteamWorld Heist 2"

