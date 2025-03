Novità e trend 0 0

TCL lancia uno smartphone economico con sensazione di e-reader e schermo opaco

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 5.3.2025

TCL presenta non uno, non due, ma ben sei nuovi smartphone al Mobile World Congress di Barcellona. Le varianti Nxtpaper con display opaco e sensazione di carta elettronica sono particolarmente interessanti.

Il TCL 60 presentato al Mobile World Congress di Barcellona sarà lanciato sul mercato in sei diverse varianti. La disponibilità dei dispositivi è prevista per il secondo trimestre. Il che dovrebbe far piacere a molti: Nessuno dei dispositivi costerà più di 200 franchi o euro.

Lo schermo si trasforma con la semplice pressione di un tasto

I due modelli con display Nxtpaper, il TCL 60 SE Nxtpaper 5G e il TCL 60 Nxtpaper, sono particolarmente entusiasmanti nel primo hands-on. Saranno in vendita rispettivamente a 190 e poco meno di 200 franchi o euro.

Il display è opaco e quindi quasi completamente non riflettente.

Cosa si nota immediatamente: Gli schermi da 6,7 e 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hertz sono realizzati in vetro opaco. Nonostante le numerose lampade e luci della fiera tecnologica, i riflessi sono quasi inesistenti. L'aspetto è davvero buono ed è piacevole da guardare. Certo, i colori non sono brillanti come quelli degli schermi Oled lucidi, ma la differenza non è così grande da distrarre.

Lo schermo è stato progettato anche per essere un'ottima soluzione.

Gli schermi sono inoltre progettati per ridurre la componente blu della luce, il che facilita gli occhi. E se vuoi rallentare ancora di più, un cursore sul lato dello smartphone ti permette di passare alla modalità Nxtpaper, che ricorda quella di un e-reader. È disponibile in due varianti, ovvero in bianco e nero o con colori tenui.

Puoi vedere come avviene la trasformazione nel video:

Le icone delle app e il display sono ridotti al minimo e ricevi le notifiche solo da alcune app che hai selezionato tu stesso. Questo non solo è molto piacevole per il digital detox, ma riduce anche il consumo della batteria. Tuttavia, lo schermo ha ancora bisogno di una retroilluminazione e imita solo la tecnologia e-ink.

Puoi visualizzare l'Id-e con o senza colori.

Sconti per processore e fotocamera

Ad un prezzo inferiore ai 200 franchi o euro, non puoi aspettarti meraviglie tecniche in tutti i settori. Il TCL 60 SE Nxtpaper 5G utilizza un processore MediaTek Dimensity 6300 con tecnologia vecchia. Inoltre, la fotocamera principale da 50 megapixel è affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da soli 5 megapixel, che garantisce di non scattare foto davvero belle.

La versione leggermente più costosa del TCL 60 SE Nxtpaper 5G non è in grado di soddisfare tutte le esigenze tecniche.

Il leggermente più costoso TCL 60 Nxtpaper ha un processore MediaTek Helio G92 e una fotocamera principale da 108 megapixel.

Con molte specifiche, i modelli TCL 60 sono i classici dispositivi entry-level.

Invece è esemplare il fatto che TCL garantisca aggiornamenti quinquennali anche per questi dispositivi entry-level. In questo modo soddisfa già la corrispondente normativa UE. Anche la memoria da 256 GB, già inclusa nella versione base, è buona. Importante da sapere: I dispositivi sono resistenti all'acqua, ma solo in base alla certificazione IP54. Ciò significa che lo smartphone può resistere agli schizzi d'acqua, ma non all'immersione.

Altre varianti senza schermo speciale

Oltre ai modelli Nxtpaper, TCL ha presentato altri quattro smartphone.

I modelli TCL 60R 5G a 120 franchi o euro e TCL 60 5G a 170 franchi o euro convincono con display da 6,7 pollici e una fluida frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Grazie ai potenti processori 5G e ai doppi altoparlanti stereo, si concentrano sulle prestazioni e sull'esperienza sonora.

Il TCL 60 SE a 170 franchi o euro e il TCL 605 a 110-140 franchi o euro sono pensati per gli utenti che attribuiscono particolare importanza alla fotografia e alle prestazioni quotidiane affidabili. Entrambi i dispositivi sono dotati di una fotocamera da 50 MP, un display HD+ e un processore MediaTek Helio G81.

