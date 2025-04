Novità e trend 17 24

Synology limita ulteriormente la libera scelta dei dischi rigidi nei NAS

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 17.4.2025

Synology ha annunciato che limiterà ulteriormente la libera scelta dei dischi rigidi nei sistemi NAS. I nuovi modelli della serie Plus accetteranno solo HDD selezionati. Tuttavia, c'è una scappatoia.

Synology in precedenza prevedeva l'utilizzo di dischi rigidi propri o di modelli certificati di produttori terzi solo per i modelli NAS della serie Enterprise destinati ai clienti aziendali. Dal 2025, il requisito si applicherà anche ai nuovi dispositivi della serie Plus per utenti privati. Questo è quanto riportato da Comupterbase, tra gli altri. Non cambia nulla per i modelli fino al 2024 incluso: fanno eccezione la serie XS Plus e i modelli rack. Questo offre l'opportunità di aggirare la restrizione.

Restrizioni sulle funzioni e sul supporto

Synology non può impedire fisicamente l'installazione di dischi rigidi non certificati. Tuttavia, sono soggetti a diverse restrizioni funzionali. Ad esempio, il produttore disabilita le analisi della durata di vita, gli aggiornamenti automatici del firmware e la deduplicazione dei volumi per gli HDD di terze parti. Ci saranno anche restrizioni sulla creazione di pool di archiviazione e sul supporto. Si tratta di funzioni molto importanti per un NAS.

Synology cita il successo della misura nella serie ad alte prestazioni come motivo dell'estensione del requisito del disco rigido. Con l'obbligo di utilizzare i dischi rigidi Synology «, gli utenti beneficiano di prestazioni più elevate, maggiore affidabilità e un supporto più efficiente», secondo l'azienda.

Di recente hanno fatto scalpore i dischi rigidi usati venduti come nuovi. Questo non dovrebbe essere possibile con Le unità disco Synology. Tuttavia, Synology fornisce solo HDD di uno dei tre principali produttori con il proprio marchio.

Lofa: Trasferimento di dischi rigidi da NAS più vecchi

Synology non limita il trasferimento di dischi rigidi da sistemi NAS più vecchi. Questo significa che puoi configurare i dischi rigidi di tua scelta in un vecchio modello di NAS e poi trasferirli in un nuovo dispositivo della serie Plus senza limitazioni.

