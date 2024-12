Swisscom ha intenzione di spegnere la rete in rame: le lacune della rete sono prevedibili

Swisscom prevede di raggiungere una copertura in fibra ottica fino all'80% entro il 2030. Allo stesso tempo, la rete in rame verrà gradualmente dismessa. Ma cosa verrà utilizzato per colmare le lacune della rete?

Entro il dicembre 2025, il 57 percento delle famiglie svizzere dovrebbe essere dotato di "fibra ottica". Cinque anni dopo, tra il 75 e l'80 percento, ovvero circa 4,1 milioni di famiglie. Swisscom sta investendo secondo le informazioni riportate sul suo sito web 1,7 miliardi di franchi all'anno per questo obiettivo. Ma la storia non finisce qui: Come Inside IT ha appreso, l'espansione è destinata a continuare anche in seguito.

Tecnologia del rame "suscettibile di interruzione e non sostenibile"

Tuttavia, in cambio dell'espansione della fibra ottica, la rete in rame esistente verrà gradualmente disattivata. La telco ha chiarito a Inside IT: "Da un punto di vista economico, non ha senso mantenere la rete in rame in queste circostanze."

Nei prossimi cinque anni è prevista una copertura domestica fino all'80 percento.

Fonte: Shutterstock

Anche la sostenibilità ne risente: si dice che si possano risparmiare circa 100 gigawattora, ovvero la stessa quantità di elettricità consumata all'anno da un paese di 20.000 abitanti. Inoltre, il rame è più suscettibile alle interferenze e la manutenzione da parte dei produttori sarà presto interrotta.

La copertura in fibra ottica non sarà sufficiente

È già chiaro che la fibra ottica non può essere installata ovunque dove oggi ci sono linee in rame. Lo ha ammesso anche Swisscom a Inside IT. Non è ancora chiaro quante aziende e abitazioni private saranno interessate da questa situazione. Swisscom ipotizza un "numero molto ridotto di clienti".

Per questi clienti è prevista una soluzione successiva che utilizza il dispositivo mobile e la tecnologia satellitare. Si stanno già sviluppando dei concetti in tal senso, basati sull'esperienza già acquisita. Ad esempio, con il prodotto Internet Booster 5G per i clienti privati o con l'accesso wireless fisso tramite 5G per i clienti commerciali. Tuttavia, Swisscom non ha ancora fissato date precise per la graduale chiusura della rete in rame.