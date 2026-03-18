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Spotify riproduce un suono perfetto in termini di bit

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 18.3.2026

Spotify porta la riproduzione bit-perfect sul desktop con la "Modalità Esclusiva", in modo da poter ascoltare la musica senza modificare il suono.

Spotify sta introducendo una nuova funzione per gli appassionati di musica. La «Exclusive Mode». Questa permette la cosiddetta riproduzione bit-perfect. Ciò significa che i dati audio raggiungono il tuo dispositivo di uscita senza che Windows li distolga. Questo è particolarmente interessante se utilizzi hardware audio esterno come un DAC o amplificatori per cuffie di alta qualità.

In concreto, questa precisione dei bit significa che non ci sono cambiamenti indesiderati nel suono. Né la dinamica né la risposta in frequenza vengono regolate dal sistema. Spotify fornisce il segnale nella forma in cui è disponibile nello streaming. La modalità sarà inizialmente disponibile per l'applicazione desktop di Spotify per Windows.

Come funziona esattamente ?

Normalmente, Windows modifica i segnali audio prima che vengano emessi. Il sistema mescola diverse sorgenti sonore, regola i volumi o converte la frequenza di campionamento. La nuova modalità impedisce proprio questi interventi. Spotify emette invece la musica senza modifiche. Mentre altrimenti diverse istanze interverrebbero nel percorso del segnale, la modalità esclusiva di «» riduce questo percorso al minimo.

Tuttavia, questo comporta anche delle limitazioni. Mentre la «Modalità Esclusiva» è attiva, Spotify blocca le altre sorgenti audio del tuo computer. Quindi non potrai sentire i suoni del sistema parallelo o quelli di altri programmi.

Spotify stesso, inoltre, non è in grado di gestire il traffico di file.

Spotify stesso blocca anche alcune funzioni. Funzioni come Crossfade o Automix non possono essere utilizzate in questa modalità perché altererebbero il segnale audio.

Con l'introduzione della modalità esclusiva «» , Spotify risponde alle richieste di lunga data degli utenti che desiderano un maggiore controllo sull'uscita audio. Altri servizi musicali offrono già da tempo funzioni simili. La mancanza di supporto è stata vista in passato come una lacuna, soprattutto dagli appassionati di hi-fi e audio.

Immagine di copertina: Shutterstock

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