Sparatutto in prima persona "Unreal" e "Unreal Tournament" gratis per sempre

Epic Games autorizza Internet Archive a pubblicare gli sparatutto in prima persona cult "Unreal" e "Unreal Tournament". Ciò significa che i due giochi sono ora gratuiti.

Dopo oltre un quarto di secolo, "Unreal" del 1998 e "Unreal Tournament" del 1999 diventano gratuiti. Epic Games, il creatore dei due classici di culto, sta permettendo a Internet Archive di ospitare gli sparatutto in prima persona. Questo significa che chiunque potrà farsi un'idea delle origini dell'attuale Unreal Engine.

Se hai giocato ai videogiochi allora, la sola canzone che dà il titolo a "Unreal" ti farà venire gli occhi lucidi

immergiti in un meraviglioso e futuristico sparatutto alieno e stupisciti delle transizioni senza soluzione di continuità tra spazi interni ed esterni che prima del 1998 quasi non esistevano. Puoi divertirti da solo o in modalità multigiocatore, che è quella per cui la seconda parte è completamente pensata. Ma attenzione: per giocare ai videogiochi senza frustrazioni è necessario un hardware potente, come un processore da 200 megahertz e 32 megabyte di RAM.

Per risparmiarti la frustrazione del ragazzo di UT nel video, non ci sono solo i file ISO dei giochi da scaricare, ma anche aiuti per farli girare su hardware moderno. Il gruppo di fan Old Unreal fornisce installatori che scaricano automaticamente l'ISO e installano le patch di compatibilità.

Qui puoi trovare i giochi

Installatore "Unreal":

https://www.oldunreal.com/downloads/unreal/full-game-installers

Programma di installazione di "Unreal Tournament"

https://www.oldunreal.com/downloads/unrealtournament/full-game-installers

Download ISO di "Unreal" (archive.org):

https://archive.org/details/gt-unreal-1998

Download ISO "Unreal Tournament" (archive.org):

https://archive.org/details/ut-goty