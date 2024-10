Sorpresa: Nintendo rilascia un'app di streaming musicale per smartphone

Nintendo ha rilasciato "Nintendo Music", un'applicazione di streaming musicale per smartphone. Ed è sorprendentemente buona. Ma c'è una fregatura.

Tutto il mondo sta aspettando la Switch 2, ma a Nintendo non sembra importare molto. Invece di una console successore, l'azienda ha rilasciato questo mese una bizzarra sveglia con sensore di movimento. Ora arriva la prossima sorpresa che nessuno si aspettava: un'app Nintendo per lo streaming musicale per Android e iOS.

Colonne sonore e funzioni intelligenti

Altre aziende pubblicano le colonne sonore dei loro giochi su servizi di streaming come Spotify e simili; Nintendo, invece, sta sviluppando una propria app per la sua libreria musicale. Quella che inizialmente sembra un'assurdità, a un'analisi più attenta si rivela un'app incredibilmente valida e dotata di ottime funzioni aggiuntive.

"Nintendo Music" è un'applicazione che si basa su una serie di funzioni.

"Nintendo Music" è strutturata come le altre classiche app di streaming musicale. Puoi scegliere tra le diverse colonne sonore dei giochi Nintendo e ascoltarle in mobilità. I brani possono essere ordinati per gioco, per personaggio o per momenti specifici (vittoria, sconfitta, battaglie con i boss, ecc.). Ci sono anche playlist predefinite basate su stati d'animo ("Good Night", "Running", "Break Time", ecc.).

Le tracce possono essere facilmente estese.

Fonte: Nintendo / Youtube

Oltre ai blockbuster attuali come "Animal Crossing: New Horizons", nell'app si possono trovare anche titoli retrò come "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" e colonne sonore stravaganti come la musica del menu del titolo Wii. Puoi trovare una panoramica completa alla fine dell'articolo.

Puoi anche aggiungere i brani alle tue playlist e scaricarli per la riproduzione offline. L'opzione di estensione dei brani è particolarmente cool. Se vuoi ascoltare più a lungo il tema musicale relativamente breve di "Super Mario Galaxy" (1:21 minuti), puoi estendere il brano fino a 60 minuti. Con questa funzione, la musica del titolo non viene semplicemente riprodotta in loop, ma viene tagliata e prolungata nei punti opportuni. Purtroppo, questa funzione non funziona (ancora) per tutti i brani: mi sarebbe piaciuto scrivere queste Ultime notizie su una versione di un'ora del "Tema principale di Hyrule Field" di "Ocarina of Time".

La funzione spoiler è utile.

Fonte: Nintendo / Youtube

I singoli brani sono accompagnati da graziosi screenshot tratti dai rispettivi giochi. Se hai paura di essere rovinato dai nomi dei titoli e dalle immagini, puoi aggiungere i singoli giochi a un elenco di spoiler per nasconderli. Ottimo!

Meno bello è il fatto che l'app non contenga alcuna informazione sui compositori dei brani musicali. Solo il gioco viene indicato come artista. Che peccato.

Disponibile solo con "Nintendo Switch Online"

Una bella trovata è che l'app riassume automaticamente i giochi che hai giocato su Switch. Questo perché per utilizzare "Nintendo Music" devi effettuare il login con il tuo account Nintendo e il servizio accede alla tua attività di gioco.

Il requisito dell'account ha un costo, ma non è sufficiente.

Il requisito dell'account ha però una fregatura: l'app può essere utilizzata solo dagli abbonati al servizio "Nintendo Switch Online".

L'abbonamento online di Nintendo ti permette di accedere alle funzioni multigiocatore della Switch e a un vasto catalogo di giochi classici Nintendo. In passato, l'azienda ha già pensato a diversi modi per aggiungere valore al suo servizio di abbonamento. Ad esempio, gli abbonati hanno accesso a pacchetti di espansione a pagamento e a hardware esclusivo, tra cui controller retrò e la curiosa sveglia Nintendo "Alarmo".

I seguenti giochi sono disponibili nell'app al lancio

Per il lancio, Nintendo ha integrato nell'app 22 colonne sonore di nove diverse console Nintendo. La selezione sarà continuamente ampliata.

Nintendo Switch

"Animal Crossing: New Horizons"

"Mario Kart 8 Deluxe"

"Pikmin 4"

"Pokémon Cremisi & Viola"

"Splatoon 3"

"Super Mario Odyssey"

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild"

Wii

"Super Mario Galaxy"

Diversi canali Wii, tra cui: Menu Wii, Piazza Mii, Negozio Wii, Foto

Nintendo DS

"Nintendogs"

"Tomodachi Collection"

Nintendo Gamecube

"Metroid Prime"

Game Boy Advance

"Fire Emblem: The Blazing Brigade"

Nintendo 64

"The Legend of Zelda: Ocarina of Time"

"Lylat Wars"

SNES

"Donkey Kong Country"

"Super Mario World 2: Yoshi's Island"

Game Boy

"Kirby's Dream Land"

"Dr Mario"

NES