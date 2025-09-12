Novità e trend 5 1

Sony Xperia 10 VII: nuove fotocamere e aggiornamenti più lunghi

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 12.9.2025

Fotocamere migliorate, un nuovo chipset e aggiornamenti software estesi sono le novità più importanti del Sony Xperia 10 VII.

Con una connessione da 3,5 mm per le cuffie, un pulsante per lo sblocco della fotocamera e altoparlanti frontali, Sony continua a offrire funzioni su Xperia 10 VII che non sono (o non sono più) disponibili sulla maggior parte degli altri smartphone.

Nuove fotocamere sul retro

Per rendere ancora più belle le foto scattate con il pulsante di scatto, Sony ha aggiornato le fotocamere sul retro dell'Xperia 10 VII. La fotocamera principale ha solo 2 megapixel in più di risoluzione con 50 megapixel, ma soprattutto un sensore con un'area di 1/1,56 pollici. La risoluzione della fotocamera ultra-grandangolare è passata da 8 a 13 megapixel e l'area del sensore è aumentata da 1/4 a 1/3 di pollice. La fotocamera frontale rimane invariata a 8 megapixel.

Sony ora racchiude anche le due fotocamere sul retro in una barra orizzontale.

Fonte: Sony

Il processore utilizzato da Sony nell'Xperia 10 VII è lo Snapdragon 6 Gen 3, che dovrebbe garantire prestazioni nettamente superiori rispetto al Gen 1 del predecessore. Effetto collaterale del chipset: il Bluetooth passa da 5.2 a 5.4 e il Wi-Fi da 5 a 6E. Lo smartphone è disponibile solo in versione memory con otto gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio di archiviazione. Quest'ultimo può essere espanso con una scheda microSD.

Il display OLED da 6,1 pollici dell'Xperia 10 VII ha una risoluzione di 2340 × 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 120 hertz. Il vetro Gorilla Glass Victus 2 protegge il touchscreen da graffi e altri danni. L'involucro dello smartphone è realizzato in plastica ed è resistente all'acqua e alla polvere IP68. La batteria ha una capacità di 5000 mAh e supporta il PowerDelivery (USB PD) durante la ricarica. Sony non rivela il wattaggio massimo che l'Xperia accetta tramite la sua porta USB-C.

Nessun Android 16 a bordo, ma almeno aggiornamenti più lunghi rispetto al suo predecessore.

Fonte: Sony

Sony sta ancora spedendo l'Xperia 10 VII con Android 15 e non direttamente con Android 16. Lo smartphone riceverà fino a quattro aggiornamenti del sistema operativo. Sony promette aggiornamenti di sicurezza per sei anni. Si tratta di un aggiornamento e due anni in più rispetto al suo predecessore. Gemini, l'assistente AI di Google, e la funzione di ricerca Circle-to-Search sono presenti a bordo. A parte questo, Sony si sta trattenendo con l'AI preinstallata.

Prezzo e disponibilità

L'Xperia 10 VII dovrebbe essere disponibile nel corso del mese di settembre. Il prezzo di vendita consigliato da Sony è di 419 franchi o 449 euro.

Immagine di copertina: Sony

