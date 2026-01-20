Novità e trend 22 10

Sony vuole cedere il controllo del settore TV a TCL

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 20.1.2026

TCL e Sony stanno progettando una filiale congiunta. I marchi Sony e Bravia saranno mantenuti.

Sony ha annunciato che sta cedendo la responsabilità delle sue attività televisive al gruppo cinese TCL. La tradizionale azienda giapponese ha firmato una lettera di intenti con TCL, che dovrebbe sfociare in un accordo vincolante entro marzo 2026. L'obiettivo è quello di creare una nuova filiale. I marchi Sony e Bravia saranno mantenuti. La nuova società dovrebbe essere in grado di gestire le attività di TCL entro il 2026.

L'inizio delle attività della nuova società è previsto per aprile 2027. TCL deterrà il 51 percento delle azioni e Sony il 49 percento. Ciò significa che il controllo dei televisori, dell'home entertainment e dei sistemi audio sarà trasferito in Cina. Tuttavia, l'autorità di regolamentazione competente deve ancora approvare il progetto.

Il meglio dei due mondi?

Nel comunicato stampa si legge che Sony apporterà i valori del marchio, l'esperienza operativa e le catene di fornitura globali. TCL, invece, è responsabile della tecnologia dei display e garantisce una maggiore efficienza dei costi. Questo fa pensare che TCL si occuperà della produzione e Sony si occuperà principalmente di vendite e marketing. Si ipotizza inoltre che Sony lancerà sempre più spesso sul mercato modelli di TV a prezzi più accessibili con l'aiuto di TCL.

Chi è?

TCL fornisce già i pannelli LCD per i televisori Sony. LG e Samsung sono ancora i principali fornitori di pannelli OLED. Tuttavia, anche la filiale di TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT) sta facendo progressi in questo settore.

TCL è il secondo produttore di TV al mondo dopo Samsung. Dal comunicato stampa non è chiaro se i televisori Sony saranno prodotti in Cina in futuro. Attualmente i televisori vengono prodotti in vari siti come Giappone, Messico e Slovacchia. Sony importa i componenti da Cina, Brasile e altri paesi.

Mi piace questo articolo! A 22 persone piace questo articolo







