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Sony ti trasforma in un personaggio del gioco: ecco cosa c'è dietro "The Playerbase".

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 8.4.2026

Sony lancia "The Playerbase": un programma che ti fa entrare in un gioco di Playstation Studios come personaggio. Il programma inizia con "Gran Turismo 7". Come candidarsi.

Il confine tra il divano del salotto e il mondo virtuale sta diventando sempre più labile. Con «The Playerbase», Sony Interactive Entertainment fa un passo avanti rispetto al solito: il programma ti mette all'interno di un gioco di Playstation Studios.

Il tuo aspetto viene catturato digitalmente e integrato nel mondo del gioco come personaggio.

Il tuo aspetto viene catturato digitalmente e integrato nel mondo di gioco come un personaggio. Quello che all'inizio sembra un espediente è soprattutto una cosa: un modo insolitamente diretto non solo per far partecipare i giocatori, ma per renderli parte visibile dell'azione.

Come funziona l'applicazione

L'adesione al programma è semplice. Tutti i dettagli, le condizioni ufficiali di partecipazione e le opzioni di candidatura sono ora disponibili sulla pagina Playstation. Sony limita la partecipazione a mercati selezionati. L'Europa è esplicitamente inclusa, il che significa che è possibile candidarsi anche dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera.

Per candidarti, devi prima rispondere ad alcune domande sulla tua precedente esperienza con Playstation. Dovrai inoltre spiegare brevemente perché vorresti entrare a far parte di «The Playerbase» ed effettuare il login con il tuo account ID Playstation. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, potrai candidarti anche in Europa.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, Sony esaminerà tutte le candidature e selezionerà un numero limitato di finalisti. I colloqui si svolgeranno in videochiamata. Solo allora una persona sarà selezionata per apparire come ritratto di un personaggio in «Gran Turismo 7» per un periodo di tempo limitato.

«Gran Turismo 7» è la prima piattaforma del nuovo Community «The Playerbase» di Sony.

Fonte: Sony

Una giornata di scansione a Los Angeles

Il vincitore e l'accompagnatore potranno vivere un'esperienza speciale al di là dello schermo. La persona selezionata sarà invitata a una giornata di scansione presso uno studio di arti visive di Los Angeles, dove lavorerà con un designer per creare un logo di fantasia personalizzato e una livrea unica per il veicolo. Entrambi saranno integrati in modo permanente nel menu della vetrina di «Gran Turismo 7».

Sony utilizza tecnologie di acquisizione per garantire una rappresentazione realistica della persona selezionata nel gioco. L'azienda non ha ancora descritto pubblicamente come funziona esattamente il processo tecnico di scansione nei dettagli.

Più di un singolo gioco

Isabelle Tomatis, Vice Presidente Global Marketing di Sony Interactive Entertainment, formula chiaramente il claim del programma: «The Playerbase è il nostro modo di ringraziare i giocatori che hanno reso Playstation ciò che è oggi.»

Sony pensa a lungo termine.

Sony sta pensando a lungo termine. L'azienda prevede di espandere gradualmente «The Playerbase» con l'adesione di altri studi Playstation. Tra gli studi dell'azienda ci sono Guerrilla Games, Insomniac Games e Naughty Dog, tutti noti per le loro produzioni con mondi di gioco elaborati e numerosi personaggi di supporto.

Al lancio, Sony offre tre slot, uno dei quali è riservato a «Gran Turismo 7». Sony ha in programma di svelare gli altri due titoli, ognuno dei quali avrà come protagonista un fan, in un secondo momento.

Se «The Playerbase» diventerà parte integrante della strategia Playstation a lungo termine dipenderà da come verrà accolto il programma. L'inizio è stato dato e la candidatura è aperta.

Immagine di copertina: Sony

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