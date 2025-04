Novità e trend 7

Sony aumenta il prezzo della PS5

Sony sta aumentando il prezzo della Playstation 5 per la seconda volta, con effetto immediato.

In un blog post, Sony annuncia un aumento di prezzo per la PS5 in Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. La versione digitale del modello "Slim" è interessata. Sony consiglia un prezzo di vendita al dettaglio di 500 euro a partire dal 14 aprile, invece dei precedenti 450 euro. La versione PS5 con lettore disco incluso e la PS5 Pro non sono per il momento interessate dall'aumento di prezzo.

Un po' a sorpresa, ci sono anche buone notizie per gli appassionati di giochi fisici: Sony annuncia che il prezzo del disco perPS5 sarà rivisto al ribasso. Ora costa 80 euro invece di 120.

Sony cita il "difficile contesto economico, tra cui l'alta inflazione e la fluttuazione dei tassi di cambio" come ragione del cambiamento. È la seconda volta che Sony modifica il prezzo della PS5. Nel 2022, l'azienda ha aumentato il prezzo di vendita consigliato per le versioni su disco e digitali dei modelli di lancio. Nel 2023 sono apparsi nuovi modelli "Slim" allo stesso prezzo. Nel 2024 è arrivata una versione Pro più costosa e più potente.

Oltre agli aumenti dei prezzi dell'hardware, Sony ha anche aumentato il prezzo degli abbonamenti Playstation Plus diverse volte in questa generazione di console. Di recente, un aumento globale dei prezzi era previsto per il 2023. La scorsa settimana Sony ha annunciato un ulteriore aumento per alcuni territori. Per il momento l'Europa è stata risparmiata.

