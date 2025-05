Novità e trend 4 0

Sony amplia il PS Plus a maggio: ecco i nuovi titoli in catalogo

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 16.5.2025

Sony aggiungerà dieci nuovi titoli al catalogo PS Plus nel mese di maggio. Tra questi: un RPG manga, un'avventura cyberpunk, un titolo di strategia 4X e tre sparatutto classici. Anche Essential si arricchisce di un remake e di due titoli indie.

Sony sta anche ampliando l'offerta di giochi per gli abbonamenti Playstation Plus Extra e Premium nel mese di maggio. Dal 20 maggio saranno disponibili nove nuovi titoli per gli abbonati Extra e un ulteriore classico per gli utenti Premium. Ecco una panoramica di tutte le nuove aggiunte.

Playstation Plus è suddiviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, cloud storage e sconti esclusivi sul Playstation Store. Il livello Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5 che possono essere scaricati e giocati in qualsiasi momento.

Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove limitate nel tempo di una selezione di giochi e funzionalità di streaming su cloud.

Nuovi giochi nel catalogo PS Plus Extra

Questa volta l'attenzione è rivolta ai giochi di ruolo, ai giochi di strategia e ai titoli d'azione

«Battlefield V» (PS4)

«Battlefield V» riporta la serie alla Seconda Guerra Mondiale e si concentra sulla messa in scena cinematografica, sul gioco di squadra tattico e sugli ambienti distruttibili. La modalità multiplayer è considerata il fulcro del gioco. Viene spesso descritta come una delle migliori della serie. Il gioco d'arme rivisitato, le meccaniche di gioco di squadra migliorate e la grande atmosfera sono particolarmente apprezzati.

«Five Nights at Freddy's: Help Wanted - Full Time Edition» (PS4, PS5)

«Five Nights at Freddy's: Help Wanted - Full Time Edition» è una versione riveduta e ampliata dell'omonimo gioco horror VR. Combina il gioco principale con tutti i contenuti precedenti, compreso il DLC «Curse of Dreadbear», e lo integra con miglioramenti tecnici e nuove sfide. Assumi il ruolo di un dipendente della famigerata Fazbear Entertainment e devi risolvere oltre 50 minigiochi, risolvere bug e difenderti da animatronics maligni come Freddy, Chica, Bonnie e Foxy.

«Gloomhaven - Mercenaries Edition» (PS5)

La versione digitale del pluripremiato gioco da tavolo di Isaac Childres combina battaglie tattiche con elementi di gioco di ruolo. Guida un gruppo di mercenari attraverso pericolosi dungeon e prendi decisioni strategiche. L'Edizione Mercenari contiene il gioco principale e il DLC «Solo Scenarios: Mercenary Challenges».

«Granblue Fantasy Versus: Rising» (PS4, PS5)

«Granblue Fantasy Versus: Rising» è un frenetico picchiaduro anime 2D di Arc System Works che combina la classica azione beat-'em-up con elementi RPG. Il gioco offre un sistema di combattimento accessibile ma profondo, nuove meccaniche come il dash e gli attacchi tripli, un netcode con rollback, crossplay e un'ampia campagna narrativa. Gli appassionati di arti marziali eleganti e dal sapore anime potrebbero rimanere colpiti. La versione riveduta porta con sé nuovi personaggi, arene e meccaniche.

«Humankind» (PS5)

«Humankind» è un gioco di strategia 4X a turni di Amplitude Studios. Potrai guidare la tua civiltà dall'età neolitica fino ai tempi moderni. A differenza di altri rappresentanti del genere, non sceglierai una nazione fissa all'inizio, ma combinerai una delle dieci civiltà storiche in ciascuna delle sei epoche. Questo dà vita a oltre un milione di possibili combinazioni culturali che offrono bonus e sfide uniche al tuo gioco.

«Sand Land» (PS4, PS5)

Il gioco di ruolo d'azione è basato sull'omonimo manga del creatore di «Dragon Ball» Akira Toriyama. Vesti i panni del principe demone Belzebù ed esplora un mondo desertico post-apocalittico dove l'acqua scarseggia insieme allo sceriffo Rao e al ladro Thief. Il gioco combina esplorazione, costruzione di veicoli e battaglie in tempo reale in un mondo di gioco aperto. La storia è caratterizzata dall'umorismo e dallo stile tipici di Toriyama.

«Soul Hackers 2» (PS5)

«Soul Hackers 2» è un gioco di ruolo fantascientifico neo-noir di Atlus che combina la classica evocazione di demoni con il fascino futuristico del cyberpunk. In un futuro prossimo in cui umani e demoni coesistono in segreto, l'IA Aion si risveglia e crea i due agenti Ringo e Figue. Il loro compito è quello di evitare la fine del mondo. Nel farlo, si ritrovano tra le fazioni ostili Yatagarasu e Phantom Society. Nel gioco dovrai reclutare demoni, costruire relazioni con i tuoi compagni e padroneggiare battaglie tattiche.

«S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy» (PS4)

Questa raccolta contiene i tre titoli cult rimasterizzati della serie «Stalker»: «Shadow of Chernobyl» (2007), «Clear Sky» (2008) e «Call of Pripyat» (2009). La trilogia combina elementi da sparatutto con meccaniche da gioco di ruolo in un mondo post-apocalittico incentrato sulla zona di esclusione di Chernobyl. Quindi, se ti piace sgattaiolare nelle zone di esclusione contaminate e combattere con i mutanti, qui avrai pane per i tuoi denti.

«Story of Seasons: Una vita meravigliosa» (PS4, PS5)

«Story of Seasons: A Wonderful Life» è il remake, realizzato con amore, del classico per GameCube «Harvest Moon: A Wonderful Life» del 2003. Prendi in gestione una fattoria abbandonata nell'idilliaca Forgotten Valley per continuare il lavoro di una vita di tuo padre. Organizza la tua vita quotidiana coltivando i raccolti, curando gli animali e costruendo relazioni con gli abitanti del villaggio. Con il tempo, creerai una famiglia e accompagnerai tuo figlio nel percorso verso l'età adulta. La storia abbraccia diversi decenni e offre un'accogliente simulazione di vita.

Per l'abbonamento Premium: un classico della PS2

Gli abbonamenti Premium ricevono un'ulteriore spinta a maggio: questa volta sotto forma di un classico sparatutto fantascientifico dell'era PS2.

«Battle Engine Aquila» (PS4, PS5)

In un futuro in cui il pianeta Allium è in gran parte sommerso a causa dei cambiamenti climatici, le fazioni Forseti e Muspell si contendono le masse terrestri rimaste. In questo sparatutto in prima persona, assumi il ruolo di Hawk Winter, un ex scaricatore di porto che diventa il pilota del prototipo Battle Engine Aquila per sostenere i Forseti nella guerra. La sofisticatissima macchina da combattimento può passare dalla modalità di terra a quella di volo in qualsiasi momento: come un agile camminatore a terra o come un jet in aria.

Essenziale ha anche nuove forniture

I giochi mensili per l'abbonamento Essential di PS Plus sono disponibili dal 6 maggio.

«Ark: Survival Ascended» (PS5)

«Ark: Survival Ascended» è un remake completo del gioco di sopravvivenza open-world «Ark: Survival Evolved». Ti svegli nudo e solo su un'isola misteriosa piena di dinosauri e creature preistoriche. Il tuo obiettivo è sopravvivere raccogliendo risorse, fabbricando strumenti e armi, costruendo basi e domando creature. Il gioco combina elementi di azione, avventura e MMO e offre modalità sia singole che multiplayer.

«Balatro» (PS4, PS5)

«Balatro» è un gioco roguelike di costruzione di mazzi di carte che combina le classiche meccaniche del poker con il gioco strategico delle carte. Si giocano mani di poker per raccogliere punti. Inizi con un mazzo standard di 52 carte e puoi espandere il tuo mazzo nel corso del gioco acquisendo carte jolly, tarocchi e modificatori. Il nostro collega Simon ha testato il gioco e ne è rimasto impressionato.

«Warhammer 40,000: Boltgun» (PS4, PS5)

«Warhammer 40,000: Boltgun» è un frenetico sparatutto in prima persona per giocatore singolo che combina l'estetica classica degli sparatutto anni '90 con l'universo oscuro di «Warhammer 40k». Assumi il ruolo di Malum Caedo, uno Sternguard veterano degli Ultramarines, inviato dall'Inquisizione nel mondo della fabbrica di Graia. Lì dovrai combattere da solo contro orde di cultisti del Caos, demoni e traditori per eliminare una pericolosa minaccia del Warp Rift.

I titoli Essential rimarranno disponibili fino al 2 giugno 2025. Se ti assicuri i titoli in tempo, potrai tenerli nella tua libreria di giochi in modo permanente finché il tuo abbonamento sarà attivo.

Immagine di copertina: Electronic Arts

Mi piace questo articolo! A 4 persone piace questo articolo