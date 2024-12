Sony acquisisce la maggioranza del gruppo giapponese di giochi, anime e manga Kadokawa

La domanda se Sony acquisterà Kadokawa è stata risolta per il momento. Al contrario, le due aziende stanno collaborando più strettamente. Sony acquisisce la maggioranza delle azioni del gruppo multimediale giapponese.

Nelle ultime settimane si è parlato dell'acquisizione da parte di Sony della società Kadokawa. Il gruppo Kadokawa comprende lo studio di sviluppo giapponese Fromsoftware, noto per giochi di successo come "Elden Ring", "Dark Souls" e "Bloodborne". Oltre all'attività di gioco, il gruppo giapponese possiede anche numerose aziende nel campo dei manga, degli anime, della produzione televisiva e cinematografica.

Per il momento non ci sarà un'acquisizione completa. Le due aziende giapponesi puntano comunque a una "cooperazione più stretta". Lo ha annunciato la stessa Sony questo giovedì. Sony e Kadokawa hanno firmato un "accordo strategico di alleanza di capitale e commerciale", scrive Sony nel comunicato stampa. L'azienda acquisirà oltre 12.000 nuove azioni di Kadokawa per l'equivalente di circa 344 milioni di dollari, diventando così il maggiore azionista della società. Sony detiene già il 14 percento delle azioni di Fromsoftware dal 2021.

Sony possiede ora la maggioranza di tutte le azioni del Gruppo Kadokawa.

La partnership mira a promuovere una cooperazione più intensa e a rafforzare entrambe le aziende. Sony intende inoltre utilizzare la proprietà intellettuale di Kadokawa a questo scopo. Si tratta di giochi come "Elden Ring" e "Dark Souls", anime come Your Name e numerosi manga e adattamenti di film live-action. Le produzioni saranno ampliate e distribuite insieme a Sony. Tuttavia, è improbabile che giochi come "Elden Ring" appaiano in futuro esclusivamente per le piattaforme Sony.

Questa alleanza dovrebbe non solo rafforzare ulteriormente le nostre capacità di creazione di proprietà intellettuali, ma anche espandere le nostre opzioni di media IP con il supporto di Sony per l'espansione globale, permettendoci di rendere la nostra proprietà intellettuale disponibile a più utenti in tutto il mondo. Takeshi Natsuno, CEO Kadokawa

Takeshi Natsuno continua scrivendo che l'azienda farà del suo meglio per garantire che la partnership con Sony produca "grandi risultati". Anche Sony è entusiasta della collaborazione e si augura un futuro condiviso in cui le due aziende lavorino a stretto contatto per portare sul mercato fumetti, film e giochi.