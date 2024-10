Solo per i veri fan: lo sviluppatore ti regala un nuovo tracciato per "F-Zero Climax"

Uno sviluppatore di "F-Zero Climax" non ha dimenticato il ventesimo anniversario del suo gioco e ha creato una nuova pista. Puoi provarlo tu stesso, ma richiede un po' di lavoro.

I giochi "F-Zero" erano giochi di corse popolari sulle console Nintendo negli anni '90 e nei primi anni 2000. Hanno fondato il genere "future racer": si guidano veicoli fluttuanti su vari circuiti dall'aspetto futuristico.

Lo spin-off "F-Zero Climax" è stato pubblicato nell'ottobre del 2004 su Game Gamebox.

Lo spin-off "F-Zero Climax" è stato rilasciato il 21 ottobre 2004 su Game Boy Advance (GBA) ed è stato l'ultimo gioco della serie per quasi 20 anni. È probabile, però, che tu non ne abbia mai sentito parlare: Il gioco è stato pubblicato sul GBA esclusivamente in Giappone. Il gioco è giocabile su Switch solo dalla metà di ottobre del 2024 come parte dell'abbonamento "Nintendo Switch Online".

Per il ventesimo anniversario di "F-Zero Climax", c'è un regalo da parte di uno dei padri spirituali di "F-Zero". Takaya Imamura è stato il designer dei personaggi e lo sviluppatore della storia della serie di giochi. Su X ha pubblicato un codice composto da 61 blocchi con quattro personaggi ciascuno - 244 in totale. Questo ti permette di sbloccare un brano in "Climax" che Imamura ha progettato appositamente per l'occasione.

Per il brano in basso a destra, devi inserire i caratteri mostrati nelle immagini da 1 a 3 uno dopo l'altro.

Fonte: Takaya Imamura

La fregatura: devi inserire il codice manualmente nell'editor di tracce del gioco. Copia e incolla non funziona. Per ottenere la traccia, devi inserire correttamente tutti i 244 caratteri utilizzando il pad direzionale. Chiunque riesca a fare questo può probabilmente definirsi un vero fan.

Il codice funziona sia con la versione originale per GBA che su Switch - la traccia viene generata nel gioco esclusivamente dalla combinazione di caratteri.

Se lo provi, scrivi nei commenti quanto tempo ci hai messo e se ne vale la pena. 🙂