Snapdragon X Plus con otto core: il nuovo chipset rende i notebook AI più convenienti

Lo Snapdragon X Plus a 8 core è stato progettato per rendere i PC Copilot+ più accessibili. Mentre le prestazioni dell'intelligenza artificiale rimangono invariate, la potenza grafica è stata notevolmente ridotta.

Come gli altri chipset Snapdragon X, anche il nuovo X Plus con otto core di calcolo dovrebbe raggiungere i 45 TOPS grazie alla sua NPU (chip AI). Tuttavia, i core di calcolo disponibili per le attività di calcolo classiche sono meno numerosi e a volte con un clock inferiore.

Stesse prestazioni con la NPU, leggermente inferiori con la CPU e molto inferiori con la GPU

Come suggerisce il nome dello Snapdragon X Plus 8-core, la sua CPU ha otto core di elaborazione. Il precedente Snapdragon X Plus ne ha dieci, mentre le varianti Elite ne hanno addirittura dodici. La caratteristica più importante del system-on-a-chip non viene intaccata dal numero ridotto. Come in tutti i modelli, l'unità di elaborazione neurale (NPU), responsabile delle applicazioni di intelligenza artificiale, dovrebbe raggiungere 45 TOPS.

Ci sono due core in meno rispetto al precedente.

Oltre a due core in meno, ci sono altre riduzioni nella CPU: La sua cache è stata ridotta da 42 a 30 megabyte. Le prestazioni single-core fino a 3,4 GHz sono identiche a quelle del precedente Snapdragon X Plus. Le prestazioni multi-core di 3,2 GHz sono leggermente inferiori a quelle del chipset a 10 core, che offre 3,4 GHz.

Ecco come Qualcomm riassume le differenze tra gli attuali sei Snapdragon X.

Fonte: Qualcomm

Le differenze di calcolo grafico sono molto più marcate. La GPU Adreno dello Snapdragon X Plus con otto core raggiunge 1,7 TFLOPS. L'iGPU della variante a 10 core raggiunge più del doppio con 3,8 TFLOPS. Questo nonostante le prestazioni grafiche nei test si siano dimostrate il punto debole del migliore Snapdragon X.

I PC Copilot+ - cioè i notebook - con lo Snapdragon X Plus 8-core saranno disponibili a partire da 799 dollari. Qualcomm non ha specificato i prezzi in franchi svizzeri o in euro. A titolo di confronto, il PCopilot+ PC più economico finora è il Surface Pro, che parte da 999 franchi o euro. Qualcomm nomina Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e Samsung, tra gli altri, come produttori dei notebook più economici con il nuovo chipset.