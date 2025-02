Novità e trend 10 6

Si tratta delle Radeon RX 9070 XT e 9070

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 28.2.2025

Finalmente è arrivato il momento: dopo aver mostrato solo un teaser delle nuove schede grafiche Radeon al CES di gennaio, AMD ha finalmente svelato le specifiche. Le nuove schede saranno in vendita dal 6 marzo e il prezzo è aggressivo.

Le nuove schede grafiche Radeon RX 9070 XT e 9070 sembrano essere un affare per gli standard attuali: costano rispettivamente 599 e 549 dollari (al lordo delle tasse). Il mercato mostrerà come andranno effettivamente le cose. Tuttavia, se le schede dovessero essere disponibili in Svizzera a un prezzo comparabile, varrebbe sicuramente la pena di dar loro un'occhiata. Infatti, la versione XT sarebbe significativamente più economica di una RTX 5070 Ti, con la quale compete.

Le schede in dettaglio

Le due nuove schede sono le prime ad essere basate sull'architettura RDNA4. Utilizzano la GPU Navi-48 e offrono 16 gigabyte di memoria GDDR6. Si differenziano in termini di configurazione.

La Radeon RX 9070 XT ha 64 unità di calcolo (CU), ovvero 4096 unità shader, mentre la Radeon RX 9070 ha 56 CU con 3584 shader. Il boost clock è rispettivamente di 2970 MHz e 2520 MHz. La potenza totale della scheda RX 9070 XT è di 304 watt, mentre quella più piccola si accontenta di 220 watt.

Le schede sono collegate tramite PCIe 5.0 x16. Le connessioni del monitor supportano gli standard HDMI 2.1b e DisplayPort 2.1 UHBR13.5.

Non compete con i modelli top di Nvidia

È chiaro da tempo che AMD non vuole attaccare le schede grafiche attualmente più potenti di Nvidia con la nuova linea. Si dice che le RX 9070 XT e RX 9070 siano in vantaggio, soprattutto in termini di prestazioni per dollaro.

Cosa significa questo?

Che cosa significa in cifre? Per ora ci sono solo dati forniti da AMD stessa, quindi è bene prenderli con le molle. Le recensioni delle nuove schede saranno disponibili online il giorno prima della loro messa in vendita, ovvero il 5 marzo.

La RX 9070 XT, modello di punta della nuova generazione di GPU, si dice che offra una media del 42 percento di FPS in più rispetto alla Radeon RX 7900 GRE. Questo valore si applica a una media di giochi classici con rasterizzatore e ray tracing. Per quest'ultimo, l'aumento medio delle prestazioni dovrebbe essere del 53 percento e per il primo del 37 percento. La RX 9070 è stata progettata per offrire un aumento del 42 percento degli FPS rispetto ai giochi classici rasterizzatori e al ray tracing.

La RX 9070, invece, dovrebbe offrire una media del 21 percento di FPS in più rispetto alla RX 7900 GRE. Il 19 percento in più per i giochi rasterizzatori e il 26 percento in più per il ray-tracing.

Rispetto alla concorrenza di Nvidia sotto forma di RTX 5070 Ti, si dice che la RX 9070 XT sia più lenta del due percento in media alla risoluzione di 2160p e con impostazioni Ultra.

FSR 4 con AI

Come Nvidia con DLSS 4 Multi Frame Generation, AMD sta pubblicizzando le nuove schede con la funzione AI FSR 4 Super Resolution. Questa funzione non si basa più su un algoritmo di calcolo, ma su una rete neurale, ovvero l'AI.

Tuttavia, questo significa che le nuove schede sono dotate di una funzione di AI.

Tuttavia, questo significa anche che l'FSR 4 è riservato alla nuova generazione di GPU per il momento. Qualsiasi gioco che già supporta FSR 3.1 dovrebbe teoricamente essere in grado di riprodurre FSR 4 senza ulteriori adattamenti.

AMD sta facendo bene ad andare oltre il prezzo

Il confronto di AMD con la RX 9700 GRE è voluto, in quanto non si tratta dell'ammiraglia della generazione precedente. Se converto questi dati con quelli dell'ammiraglia RX 7900 XTX, vedo che la RX 9070 XT è circa il cinque percento dietro di lei nei giochi rasteriser e il dieci percento avanti nel ray tracing. I confronti di AMD con la RTX 5070 Ti sono più o meno corretti, anche se la scheda AMD è probabilmente in ritardo nel ray tracing come al solito.

La RX 9070 è circa due percento dietro la RX 7900 XT, il secondo modello più veloce della precedente generazione, secondo i dati di AMD.

Questo significa che le nuove schede di AMD sono alla pari con i precedenti modelli di punta della sua stessa azienda, ma a un prezzo significativamente inferiore - se le schede sono disponibili al prezzo di listino e se le prestazioni promesse sono effettivamente reali. Se così fosse, AMD offrirà a Nvidia una seria concorrenza, almeno nel segmento della serie 70. Ma solo le prossime settimane potranno dircelo. Ma solo le prossime settimane ce lo diranno.

Immagine di copertina: AMD

