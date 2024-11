Si dice che Sony sia in trattativa per l'acquisto di Kadokawa, l'azienda che ha realizzato "Elden Ring" e "Dark Souls".

Secondo Reuters, Sony sta progettando di acquistare l'azienda che sta dietro a Elden Ring. L'offerta potrebbe essere presto finalizzata.

Secondo le informazioni privilegiate di cui dispone l'agenzia di stampa "Reuters", Sony è in trattativa per l'acquisizione del gruppo mediatico giapponese Kadokawa. Se verrà raggiunto un accordo, il contratto potrebbe essere firmato nelle prossime settimane.

Il gruppo Kadokawa comprende lo studio di sviluppo giapponese Fromsoftware, noto per giochi di successo come "Elden Ring", "Dark Souls" e "Bloodborne". Sony possiede già una partecipazione del 14 percento in Fromsoftware prima dell'acquisizione di Kadokawa. Anche Aquire ("Octopath Taveler"), Gotcha Gotcha Games ("RPG Maker") e Spike Chunsoft ("Danganronpa") sono filiali di Kadokawa.

Sony ha rifiutato di commentare quando è stata interpellata da Reuters. Kadokawa ha dichiarato di non essere in grado di commentare in questo momento.

Elden Ring è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi anni.

Fonte: Fromsoftware

Tra licenziamenti di massa e acquisizioni

Negli ultimi anni, Sony ha perseguito una politica di espansione aggressiva nel settore dei giochi. Tra le altre, la società di Playstation ha acquisito Bungie ("Destiny"), Insomniac Games ("Spider-Man"), Bluepoint Games ("Demon's Souls Remake"), Firesprite ("Horizon: Call of the Mountain"), Nixxes Software (porting per PC di giochi per Playstation) e Housemarque ("Returnal").

Non tutte le acquisizioni sono state coronate dal successo. Ad esempio, Firewalk Studios, acquisita nel 2023, è stata chiusa a ottobre dopo il gigantesco flop dello sparatutto multiplayer "Concord". Anche Bungie si trova in difficoltà finanziarie e recentemente ha dovuto lasciare andare 220 dipendenti . A febbraioanche Playstation ha annunciato che circa 900 dipendenti di tutta l'azienda sarebbero stati licenziati, anche in studi famosi come Insomniac, Naughty Dog e Guerilla Games.

Concord è stato il più grande flop nella storia di Playstation.

Fonte: Sony

Elden Ring sarà ora un'esclusiva Playstation?

La possibile acquisizione di Kadokawa solleva la questione di come Sony gestirà i giochi degli studi di sviluppo acquisiti. I futuri giochi di "Elden Ring" e "Dark Souls" saranno pubblicati esclusivamente sulla Playstation? A differenza di Microsoft, che sta pubblicando sempre più spesso i suoi giochi su altre piattaforme, Sony si sta concentrando su titoli esclusivi nel settore delle console per rendere la PS5 più attraente come piattaforma.

Negli ultimi anni, Sony si è concentrata su titoli esclusivi nel settore delle console per rendere la PS5 più attraente come piattaforma.

Negli ultimi anni, la rigida politica di esclusività di Sony si è un po' allentata con i porting ritardati su PC di titoli precedentemente esclusivi come "The Last of Us", "Spider-Man" e "God of War". Titoli del servizio live come "Helldivers II" vengono addirittura rilasciati contemporaneamente su PC e Playstation. Con titoli più piccoli, come "Lego Horizons Adventures", Sony si sta avventurando per la prima volta anche su Nintendo Switch.

Gli appassionati di software non possono fare a meno di provare a giocare con la console.

Gli appassionati di software possono trarre speranza anche dall'acquisizione di Bungie: dopo l'acquisizione, lo sparatutto multiplayer "Destiny" è rimasto su tutte le piattaforme possibili. Anche il progetto successivo, "Marathon", non dovrebbe essere un'esclusiva di Playstation.