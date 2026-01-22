Novità e trend 5 0

Sennheiser porta finalmente Auracast in salotto con il trasmettitore TV BTA1

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 22.1.2026

In precedenza, Auracast era presente soprattutto sul versante dei ricevitori. Con il bundle RS-275, Sennheiser porta in salotto un trasmettitore Bluetooth che distribuisce l'audio della TV sotto forma di trasmissione a un numero qualsiasi di dispositivi compatibili, ed è disponibile anche singolarmente.

L'Auracast è stato un ronzio nel settore per tre anni. Uno standard che promette di liberare il Bluetooth dal suo stretto mondo one-to-one e di trasformarlo in qualcosa che ricorda più un piccolo studio radiofonico: un dispositivo trasmette, molti ascoltano. L'idea c'era, le specifiche c'erano, mancava solo l'hardware giusto per la casa. Ora Sennheiser ha aggiunto questa tecnologia e l'ha racchiusa in un bundle TV chiamato RS 275, che contiene una nuova cuffia, ma soprattutto un trasmettitore in grado di fare ciò che oggi televisori e soundbar riescono a malapena a fare: Inviare Auracast, non solo riceverlo.

Un trasmettitore, molti ascoltatori: il BTA1 di Sennheiser distribuisce l'audio televisivo tramite Auracast - qui in bundle con l'HDR 275.

Fonte: Sennheiser

Il set è rivolto a tutti coloro che vogliono ascoltare l'audio della TV in modalità wireless e senza compromessi. Le cuffie offrono un'autonomia fino a cinquanta ore e possono essere configurate tramite l'app. Ma la vera storia è raccontata dalla piccola scatola nera che si trova accanto. Il BTA1 trasforma praticamente qualsiasi sorgente audio standard in un trasmettitore Auracast. Se possiedi già cuffie, auricolari o apparecchi acustici che supportano lo standard, puoi iniziare subito a lavorare.

Il trasmettitore che tratta il Bluetooth come una stazione radio

Come trasmettitore consumer, il BTA1 copre una funzione che finora era praticamente inesistente sul mercato. Riceve l'audio tramite HDMI-ARC, in alternativa tramite un ingresso ottico combinato che funziona anche con un jack da 3,5 mm. In questo modo è possibile collegare la maggior parte delle sorgenti. Il trasmettitore converte il segnale in LC3, il codec audio Bluetooth LE, che funziona in modo più efficiente rispetto ai vecchi codec Bluetooth e può anche trasportare informazioni surround. Quindi, se ricevi un audio 5.1 da Netflix, Disney+ o da una console, puoi trasmetterlo come una trasmissione Auracast. A seconda del dispositivo, questo crea una riproduzione surround virtuale sul lato del ricevitore.

Il trasmettitore BTA1 converte il suono in LC3 e lo invia come trasmissione Auracast a un numero qualsiasi di dispositivi.

Fonte: Sennheiser

Auracast funziona come un canale radio aperto. I dispositivi vicini vedono la trasmissione, possono selezionarla e ascoltarla immediatamente. Non c'è un limite massimo fisso al numero di dispositivi perché il trasmettitore non comunica con ogni singolo ricevitore, ma invia un segnale nella stanza. Il numero di dispositivi che possono ascoltare contemporaneamente dipende più dall'ambiente e dalla potenza di trasmissione che dal trasmettitore stesso. Per un salotto o una piccola stanza, il limite è praticamente irrilevante.

C'è un ingresso ottico che funziona anche con un jack da 3,5 mm e HDMI ARC.

Fonte: Sennheiser

Se vuoi mantenere lo streaming privato, puoi proteggerlo con una password nell'app. Questo è utile se i tuoi vicini vivono più vicini di quanto vorresti. L'app può essere utilizzata anche per regolare la sincronizzazione labiale, argomento tradizionalmente difficile con l'audio Bluetooth. Il BTA1 offre una compensazione del ritardo che adatta il suono all'immagine. È inoltre possibile cambiare gli ingressi se sono collegati più dispositivi. Chi preferisce premere i pulsanti li troverà direttamente sul trasmettitore.

Un bundle che non si limita all'audio della TV

L'HDR 275 completa il trasmettitore. È dotato di grandi pulsanti per il volume e il controllo e, secondo Sennheiser, è progettato per lunghe sessioni. L'applicazione offre profili uditivi, regolazione del bilanciamento, modalità trasparenza e altre funzioni di personalizzazione. La batteria è specificata per una lunga durata e può essere sostituita in un secondo momento. Lo stesso vale per i cuscinetti. Il bundle include anche un supporto per cuffie in metallo.

È incluso anche un supporto.

Fonte: Sennheiser

Le cuffie si collegano anche direttamente a smartphone, tablet o laptop se non vuoi usare il trasmettitore. La ricezione Auracast è integrata, così come il classico Bluetooth. Questo significa che le cuffie possono essere utilizzate anche al di fuori del salotto di casa.

Il bundle in sintesi.

Fonte: Sennheiser

Perché Auracast sta diventando importante ora

L'audio LE del Bluetooth fa parte delle specifiche da anni, ma molte caratteristiche sono opzionali. Un dispositivo può supportare LE Audio senza utilizzare LC3. Può utilizzare LC3 senza inviare Auracast. E può ricevere Auracast senza generare trasmissioni. Questa frammentazione ha ritardato il lancio. I televisori di Samsung e LG ora supportano parzialmente Auracast, così come le cuffie di Sennheiser, Sony e altri. Ma mancava un trasmettitore universale per la casa. I produttori di solito indicano se un dispositivo supporta Auracast tramite un logo Auracast e una nota corrispondente nelle specifiche.

Il trasmettitore BTA1 può essere utilizzato anche da solo.

Fonte: Sennheiser

Il BTA1 colma questa lacuna. Rende Auracast indipendente dal modello di TV e porta lo standard dove ha più senso: in salotto, dove più persone vogliono ascoltare contemporaneamente o dove non si vuole svegliare nessuno a tarda notte. Il fatto che il trasmettitore sia disponibile anche separatamente dovrebbe soddisfare molte persone che già possiedono dispositivi compatibili.

Prezzo e disponibilità

Il bundle RS 275 TV sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 3 febbraio 2026 a un prezzo di 249,90 euro o 239,90 franchi e sarà rilasciato il 17 febbraio 2026. Il trasmettitore TV BTA1 sarà offerto anche separatamente e costerà rispettivamente 129,90 euro e 124,90 franchi. Sennheiser non ha ancora comunicato se e quando le cuffie HDR 275 saranno disponibili anche separatamente in un secondo momento.

Immagine di copertina: Sennheiser

