Se la protezione anticopia di un gioco viene violata, i ricavi diminuiscono del 20 percento.

Nessuno sa esattamente quanto sia grande il problema della pirateria dei giochi per PC. Un nuovo studio ha analizzato l'impatto delle misure di protezione dalle copie sulle vendite. William M. Volckmann II dell'Università del North Carolina scrive: "Se Denuvo viene violato molto presto, la pirateria porta a un calo stimato del 20 percento delle entrate totali". Denuvo è uno dei software di protezione anticopia più diffusi. Dopo dodici settimane con una protezione anticopia intatta, non sono riconoscibili ulteriori perdite finanziarie. Questo significa che non c'è più alcuna giustificazione per l'utilizzo di Denuvo, afferma Volckmann.

L'uso di Denuvo porta ripetutamente a discussioni accese. Il software viene accusato di scarse prestazioni. L'azienda austriaca che lo produce nega qualsiasi collegamento. Tuttavia, ci sono anche dichiarazioni contrarie degli sviluppatori di giochi. I produttori disattivano regolarmente la protezione anticopia dopo un certo periodo di tempo. Ciò è dovuto a possibili costi di licenza o a una perdita di prestazioni?

Volckmann ha anche indagato se esiste un legame tra il tipo di gioco e la velocità di cracking. Tuttavia, non è riuscito a trovare una correlazione di questo tipo.

Il CEO di Ubisoft Yves Guillemot è un sostenitore delle misure di protezione dalla copia.

Fonte: Ubisoft

Lo studio dovrebbe anche incoraggiare gli editori e gli studios a utilizzare la protezione anticopia. Questo include anche la costrizione online, che ora fa parte anche dei giochi single-player. Uno dei sostenitori è il CEO di Ubisoft Yves Guillemot. Egli ha affermato oltre dieci anni fa in un'intervista che il 93-95 percento di tutti i giochi per PC proviene da fonti illegali. Lo studio cita anche Marek Španěl, CEO di Bohemia Interactive ("DayZ", "Arma"). Egli ha dichiarato allo stesso tempo che il 97 percento dei login proviene da versioni craccate dei giochi. Non è possibile verificare in modo definitivo se queste fonti polverose indichino che il problema della pirateria sia diminuito drasticamente nel frattempo o se sia meno drammatico di quanto affermato dai due CEO. In ogni caso, Denuvo dovrebbe essere soddisfatta della pubblicità positiva.