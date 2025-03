Novità e trend 22 3

Saturno è arrivato a 274 lune

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 19.3.2025

Il pianeta gassoso Saturno non solo ha un importante sistema di anelli. Ora è anche in testa alla classifica dei pianeti con il maggior numero di lune con un ampio margine. Sono state scoperte ben 128 nuove lune di Saturno.

Il Signore degli Anelli è ora anche il Signore delle Lune. Il pianeta gassoso Saturno è la stella tra i pianeti del sistema solare. Tutti lo conoscono per il suo caratteristico sistema di anelli. Ora sono state scoperte 128 nuove lune sul pianeta ad anelli, come ha annunciato l'Unione Astronomica Internazionale (IAU) ufficialmente l'11 marzo 2025. Questo fa di Saturno il leader indiscusso come pianeta con il maggior numero di lune del sistema solare. Con 146 lune confermate fino ad oggi, il pianeta ad anelli era già in vantaggio su Giove, con il quale è in eterna competizione e che attualmente conta 95 lune conosciute.

Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno: questi sono i nomi dei pianeti del sistema solare se li si elenca partendo dalla nostra stella dall'interno verso l'esterno. Saturno, al sesto posto, è uno dei pianeti esterni e impiega circa 30 anni per orbitare intorno al Sole. Mentre Mercurio, Venere, Terra e Marte sono pianeti rocciosi con una superficie solida, gli altri quattro sono pianeti gassosi, la cui composizione è più simile a quella del Sole.

Le osservazioni che hanno portato alle nuove lune di Saturno sono state effettuate inizialmente tra il 2019 e il 2021 da astronomi di Taiwan, Canada, Stati Uniti e Francia. Hanno utilizzato il Canada France Hawaii Telescope (CFHT), un telescopio riflettore di 3,6 metri situato sul vulcano spento Mauna Kea a 4.200 metri di altitudine nelle Hawaii. È stata utilizzata la MegaCam, una telecamera CCD da 378 megapixel installata sul telescopio. Durante le prime osservazioni sono state scoperte 64 nuove lune di Saturno. Nelle osservazioni successive, nel 2023, ne sono state aggiunte altre 64, per un totale di 128 nuove lune. Tutte le nuove lune sono state scoperte nel 2023.

Tutti gli oggetti appena scoperti appartengono alla classe delle lune irregolari. Hanno dimensioni di pochi chilometri e sono presumibilmente frammenti di collisioni di lune precedenti, forse anche di comete che hanno attraversato la sfera di influenza di Saturno. I ricercatori ipotizzano che le lune catturate dal gigante gassoso circa quattro miliardi di anni fa si siano scontrate e abbiano lasciato dietro di sé dei piccoli frammenti. Le nuove aggiunte si trovano a distanze relativamente grandi da Saturno e quindi hanno periodi orbitali più lunghi, fino a tre anni.

Ci sono anche lune interne che si formano negli anelli di Saturno, tra gli altri luoghi. A causa di effetti di risonanza, non tutte le orbite intorno a Saturno sono possibili. Il materiale si accumula quindi ai margini delle zone proibite e si restringe per formare piccoli satelliti.

Con 5150 chilometri di diametro, Titano è la luna più grande di Saturno. Nel sistema solare, solo la luna di Giove, Ganimede, è più grande di Titano con i suoi 5262 chilometri. Entrambe le lune non solo sono più grandi della luna della Terra (3474 chilometri), ma anche del più piccolo pianeta Mercurio (4880 chilometri).

Il possente sistema di anelli di Saturno lo rende uno degli oggetti più affascinanti e belli dell'astronomia da osservare al telescopio almeno una volta nella vita. Non è nemmeno necessario che lo strumento sia così potente, ma un comune binocolo non è sufficiente per riconoscere gli anelli come tali.

