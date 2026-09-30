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Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: sottile, grande e con più multitasking

Samsung migliora il suono dei suoi tablet, ne aumenta le prestazioni e ottimizza il multitasking. Il Galaxy Tab S12 Ultra e il S12 Plus sono inoltre i primi dispositivi su cui gira la nuova app di Photoshop per Android.

Samsung ha presentato due nuovi tablet: il Galaxy Tab S12 Ultra da 14,6 pollici e il più piccolo Galaxy Tab S12 Plus con uno schermo da 12,6 pollici. Per quanto riguarda l'audio, Samsung potenzia il precedente sistema stereo a due altoparlanti dei predecessori trasformandolo in un audio spaziale a 4 canali. Entrambi sono dotati del potente chipset Dimensity 9500.

Il Galaxy Tab S12 Ultra e il Tab S12 Plus sono sottili.

Ulteriori miglioramenti per il Tab S12 Plus

Samsung definisce i Galaxy Tab S12 i suoi tablet più sottili. È corretto, tuttavia solo il Tab S12 Plus è diventato più sottile. Ora misura 5,3 millimetri, mentre il S10 Plus ne misurava 5,6 e non esiste un Tab S11 Plus. Il Tab S12 Ultra, con i suoi 5,1 millimetri, è ancora più sottile, ma non presenta cambiamenti rispetto al predecessore. Tutte le specifiche non tengono conto della sporgenza della fotocamera dei dispositivi.

I Galaxy Tab S12 a confronto dimensionale.

Con il Dimensity 9500, Samsung integra nei Tab S12 un processore più potente rispetto ai predecessori. La novità hardware più importante è però l'addio all'audio stereo. Invece di due altoparlanti, i nuovi tablet dispongono ora di quattro punti di uscita audio. Questo dovrebbe farli suonare ancora meglio, soprattutto durante lo streaming e il gaming.

Nel Galaxy Tab S12 Plus il display diventa più grande e la cornice più sottile.

Nel Tab S12 Plus, inoltre, il display AMOLED è più grande di 0,2 pollici rispetto al predecessore e raggiunge una luminosità fino a 1600 nit. Allo stesso tempo, la cornice attorno al touchscreen diventa leggermente più sottile, misurando 7,9 invece di 8,1 millimetri. Per il tablet più piccolo, l'autonomia dichiarata della batteria aumenta di cinque ore, arrivando a 21 ore. Entrambi i Tab S12 sono impermeabili secondo lo standard IP68 e la S Pen è inclusa nella confezione. I dati principali:

Galaxy Tab S12 Ultra

Display: 14,6 pollici AMOLED, 120 Hertz

Batteria e ricarica: 11.600 mAh, 45 Watt, ricarica completa in 95 minuti, 23 ore di autonomia

Varianti di memoria: 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria dati o 16 GB e 1 TB

Altro: Wi-Fi 7

Galaxy Tab S12 Plus

Display: 12,6 pollici AMOLED, 120 Hertz

Batteria e ricarica: 10.600 mAh, 45 Watt, ricarica completa in 95 minuti, 21 ore di autonomia

Varianti di memoria: 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria dati

Altro: Wi-Fi 6E

Entrambi i Tab S12 sono disponibili in due colori.

Il multitasking dovrebbe migliorare ulteriormente

I due Tab S12 arrivano con Android 17 e l'interfaccia utente One UI 9.0 di Samsung. Per i tablet, questo dovrebbe migliorare soprattutto il multitasking. Se avvii un'app nella visualizzazione multi-finestra, la nuova azione non nasconde più la finestra originale. È possibile disporre fino a tre app in parallelo. Nella modalità desktop Dex, le app dovrebbero poter essere spostate senza problemi tra le aree di lavoro. Inoltre, Dex suggerisce coppie di app basate sulle applicazioni in esecuzione.

La One UI 9.0 introduce nuove funzioni per Dex e il multitasking.

Come ciliegina sulla torta, Samsung promuove l'accesso esclusivo a «Photoshop Android». La nuova app a pagamento di Adobe offre una gamma di funzioni più ampia rispetto alla versione gratuita di Photoshop Express ed è disponibile solo nel Galaxy Store per sei mesi. Consente, tra le altre cose, l'editing grafico e fotografico con la S Pen. Acquistando uno dei tablet, riceverai quattro mesi di accesso gratuito all'abbonamento mobile di Photoshop.

Per quanto riguarda gli accessori, Samsung punta su classici collaudati nel settore delle custodie. La «Pro Keyboard» aggiunge una tastiera simile a quella di un notebook, mentre la «Book Cover Keyboard Slim» è una tastiera per tablet più compatta. La «Smart Book Cover» si chiude sopra il display e offre diverse opzioni di supporto, mentre la «Frame Cover» è un semplice supporto che protegge solo la cornice.

Il Galaxy Tab S12 Plus con la Book Cover Keyboard Slim.

Galaxy Tab S12 Plus

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Galaxy Tab S12 Ultra

Tablet Nuovo CHF 1839.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G, 14.60", 1000 GB, Grigio Tablet Nuovo CHF 1719.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Solo WiFi, 14.60", 1000 GB, Grigio Tablet Nuovo CHF 1719.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Solo WiFi, 14.60", 1000 GB, Argento Tablet Nuovo CHF 1519.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G, 14.60", 512 GB, Grigio Tablet Nuovo CHF 1399.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Solo WiFi, 14.60", 512 GB, Grigio Tablet Nuovo CHF 1399.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Solo WiFi, 14.60", 512 GB, Argento Tablet Nuovo CHF 1359.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G, 14.60", 256 GB, Grigio Tablet Nuovo CHF 1239.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Solo WiFi, 14.60", 256 GB, Grigio Tablet Nuovo CHF 1239.– con prodotto supplementare gratuito Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Solo WiFi, 14.60", 256 GB, Argento

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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