Samsung Galaxy Tab S10 FE: i tablet di fascia media diventano più sottili e luminosi

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 2.4.2025

Più sottile, più grande e più luminoso: Samsung non reinventa il tablet di fascia media con il Galaxy Tab S10 FE e FE+, ma offre numerosi miglioramenti rispetto ai modelli precedenti.

Con 6,0 millimetri, entrambi i nuovi tablet sono leggermente più sottili dei modelli precedenti, che misuravano solo 6,5 millimetri. Samsung ha anche ingrandito il display del Galaxy Tab S10 FE+ e aumentato di un terzo la luminosità di entrambi i nuovi modelli.

Due dimensioni del display e due varianti di memoria

Samsung ha ingrandito il Galaxy Tab S10 FE+ a 13,1 pollici, rispetto ai 12,4 pollici del suo predecessore. Una delle ragioni addotte dal produttore è che i tablet stanno sempre più sostituendo i computer portatili e quindi dovrebbero rientrare in questa fascia in termini di dimensioni del display. Il Tab S10 FE rimane di 10,9 pollici.

Samsung utilizza display LC con una frequenza di aggiornamento massima di 90 hertz in entrambi i tablet. Con 800 nits, sono 200 nits più luminosi rispetto ai modelli dello scorso anno. L'obsoleto Gorilla Glass 3 è responsabile della protezione dai graffi. Il Galaxy Tab S10 FE è impermeabile IP68. Ciò significa che sono sopravvissuti a 30 minuti in 1,5 metri d'acqua senza subire danni.

Il chipset Exynos 1580, che si trova anche nello smartphone di fascia media Galaxy A56, è utilizzato per le prestazioni. Rispetto all'Exynos 1380 della serie Tab S9 FE, si dice che offra il 35% in più di prestazioni della CPU, il 53% in più di prestazioni grafiche e una NPU più potente del 109%. Quest'ultima è responsabile dei calcoli di intelligenza artificiale.

Samsung offre entrambi i modelli Galaxy Tab S10 FE in due varianti di memoria. Le versioni da 128 gigabyte hanno 8 gigabyte di RAM. Con 256 gigabyte, il valore sale a 12 gigabyte. Lo spazio di archiviazione può essere ampliato fino a due terabyte con una scheda microSD.

Unica fotocamera e strumenti AI selezionati

Samsung ha capito che i tablet non vengono acquistati per le loro fotocamere. Ecco perché i Tab S10 FE e FE+ ora hanno solo una fotocamera da 13 megapixel sul retro. Dovrebbe essere l'ideale per l'uso che si fa dei tablet: Scannerizzare documenti e scattare foto. La fotocamera frontale da 12 megapixel dovrebbe fornire un buon servizio per le videochiamate.

Galaxy AI non è presente nei tablet, ma Samsung fornisce comunque alcuni strumenti di intelligenza artificiale. Questi includono Circle-to-Search, la traduzione istantanea e il riconoscimento della scrittura che prepara formule matematiche e può abbellire la calligrafia.

Il Galaxy Tab S10 FE ha una batteria più piccola da 8000 mAh rispetto all'S10 FE+ da 10.090 mAh. Entrambi consumano fino a 45 watt durante la ricarica. Le versioni 5G dei tablet supportano la doppia SIM, con spazio per una scheda SIM / SIM e una eSIM. Questi non sono inclusi nei modelli solo Wi-Fi.

Android 15 con l'interfaccia utente One UI 7.0 è installato ex-novo. Samsung intende fornire ai tablet aggiornamenti software per sette anni.

Il prezzo e la disponibilità dei tablet sono molto bassi.

Prezzo e disponibilità

I Galaxy Tab S10 FE e Tab S10 FE+ sono ora disponibili in diverse varianti. I tablet sono disponibili in due varianti di memoria e in tre colori. È inoltre possibile scegliere tra un modello solo WLAN e una variante con modem 5G.

Galaxy Tab S10 FE

WLAN

5G

Galaxy Tab S10 FE+

WLAN

5G

