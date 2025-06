Novità e trend 1 1

RTL acquisisce Sky Deutschland - questo riguarda anche la Svizzera

Luca Fontana 27.6.2025

Due giganti dei media si stanno fondendo: RTL sta acquisendo Sky Deutschland per dare filo da torcere a Netflix. Cosa significa per i drogati di serie, gli appassionati di sport e gli abbonati svizzeri.

Il panorama televisivo tedesco si sta riorganizzando: RTL sta acquisendo Sky Deutschland. Di conseguenza, due grandi marchi mediatici, tra cui piattaforme di streaming, canali televisivi a pagamento e diritti sportivi, si stanno fondendo. Anche il servizio WOW, l'offerta di Sky Deutschland in modalità on-demand, si trasferisce con loro.

L'obiettivo è chiaro: RTL vuole diventare una grande potenza non solo nella televisione lineare, ma anche nello streaming. Insieme, RTL Deutschland e Sky Deutschland hanno circa 11,5 milioni di abbonati paganti. A titolo di confronto, si stima che Netflix abbia circa 15 milioni nell'intera regione di lingua tedesca.

L'impatto sarà anche sul mercato dello streaming.

L'impatto sarà avvertito anche dai clienti svizzeri, poiché l'accordo copre esplicitamente l'intera regione DACH. In altre parole, Germania, Austria e Svizzera. Ma cosa significa tutto questo in termini concreti? E cosa succederà in seguito?

Ecco le cinque domande e le risposte più importanti.

1. cosa è stato acquistato esattamente - e per quanto denaro?

RTL sta rilevando le attività di Sky in Germania, Austria e Svizzera, compresi i diritti del marchio e il servizio di streaming WOW. Il prezzo: 150 milioni di euro in contanti più eventuali pagamenti aggiuntivi fino a 377 milioni - a seconda dell'andamento del prezzo delle azioni di RTL Group.

L'operazione deve ancora essere conclusa.

L'offerta, tuttavia, deve ancora essere approvata dalle autorità competenti in materia di concorrenza e media. La riorganizzazione vera e propria inizierà solo dopo questa cosiddetta fase di consolidamento, probabilmente nel 2026.

2 Sky Svizzera rimarrà o presto sarà tutta RTL?

Sky Svizzera rimarrà per il momento, anche in termini organizzativi. Sebbene RTL abbia il diritto di utilizzare il marchio Sky in tutta la regione DACH, sembra che voglia continuare a usarlo, almeno per il momento. Non è previsto un processo di rebranding completo.

Tuttavia, è possibile che alcune strutture o contenuti vengano adattati nel medio termine. Attualmente Sky Svizzera fa riferimento al comunicato stampa ufficiale di Sky. Si tratta di una pratica comune per le acquisizioni: molti dettagli vengono comunicati solo dopo che l'offerta è stata ufficialmente firmata.

3. Ci sarà un abbonamento comune al super streaming con RTL+, WOW e Sky?

Questa è una delle domande più interessanti e ancora senza risposta. «Finora si è parlato ufficialmente solo di un'espansione congiunta di». Al momento non è chiaro se RTL+, Sky e WOW si fonderanno in futuro, se rimarranno fianco a fianco o se verrà creato un nuovo abbonamento combinato.

Un'offerta di questo tipo potrebbe essere interessante per i clienti. Soprattutto per chi vuole guardare sia «Sommerhaus der Stars» che «House of the Dragon» o il calcio. Una cosa è chiara: RTL vuole offrire «tutto, dal free al premium, dalla TV lineare allo streaming» da un'unica fonte.

Sembra esattamente il consolidamento di cui ha parlato Eric Grignon, responsabile di Sky Svizzera, in un'intervista con me.

Retroscena «Lo streaming è quasi un secondo lavoro» – il CEO di Sky Switzerland parla di frustrazioni con le serie, di algoritmi e di un nuovo ordine di Luca Fontana

4. L'offerta sportiva in Svizzera cambierà, ad esempio con Sky Sport?

Lo stesso vale in questo caso: non ci sono ancora dettagli concreti. Sky continua a detenere i diritti esclusivi di trasmissione in Svizzera per la Bundesliga, la Formula 1, la Premier League, la DFB Cup e altro ancora. Questi diritti rimarranno in vigore indipendentemente dall'acquisizione. O almeno fino a quando saranno in vigore gli attuali contratti.

A lungo termine, tuttavia, RTL potrebbe cercare di espandere i propri formati sportivi o le proprie licenze. Resta da vedere se questo avrà un impatto diretto su Sky Sport o Sky Show in Svizzera. Per ora, tutto rimane invariato.

5. Cosa significa tutto questo per i prezzi, le app e le piattaforme?

Anche questo aspetto è attualmente poco chiaro. Per gli abbonati in Svizzera, questo significa: nessun cambiamento per il momento. Non sono stati annunciati nuovi prezzi, nuove app o modifiche all'interfaccia utente.

A lungo termine, tuttavia, RTL cercherà probabilmente di sfruttare le sinergie. In altre parole: accorpare i contenuti, unire le piattaforme, ridurre i costi. I risparmi annuali previsti dalla fusione sono stimati in 250 milioni di euro. E questo raramente funziona senza cambiamenti strutturali.

Conclusione: una grande offerta con un risultato aperto

L'acquisto di Sky Deutschland da parte di RTL non è solo una notizia bomba per il mercato televisivo tedesco. È un segnale per l'intera regione DACH. Anche se molti dettagli non sono ancora stati resi noti, l'offerta dimostra che il panorama dei media sta cambiando rapidamente. E dove oggi esistono diverse piattaforme affiancate, domani potrebbe nascere un nuovo gigante dello streaming.

Immagine di copertina: RTL / Gruppo Sky

